Dopo l’ultima esperienza negativa sulla panchina del West Ham, il tecnico cileno è pronto a sedersi sulla panchina del Betis a partire dalla prossima stagione.

di Samuele Ragusa - Il Betis Siviglia ripartirà dall’esperienza di Manuel Pellegrini. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social della società andalusa, con l’investitura ufficiale che arriverà, però, solamente al termine della stagione in corso. L’allenatore ex Real Madrid, Manchester City, tra le altre, ha firmato un contratto che lo vedrà sulla panchina biancoverde fino al 2023 subentrando all’attuale tecnico Alexis Trujillo.

Obiettivo riscatto

Un ritorno in Liga che mancava dal 2013 quando Pellegrini sedeva sulla panchina del Malaga, la possibilità per il tecnico 67enne di dimostrare nuovamente il proprio valore dopo le ultime esperienze negative degli ultimi anni prima in Cina sulla panchina dell’Hebei e poi, agli inizi della scorsa stagione sportiva in Inghilterra alla guida del West Ham.

Il palmares dell’allenatore parla per lui: i primi successi in patria sulle panchine di Univesidad Calotica e Liga de Quito, la consacrazione in Argentina con le vittorie di due campionati prima con il San Lorenzo e poi con il River Plate, l’affermazione europea al comando del Manchester City con cui Pellegrini riesce a mettere in bacheca una Premier League e due coppe di lega. Adesso, l’obiettivo è tornare grande anche in Spagna insieme al suo Betis.

