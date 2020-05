Marca lancia l'indiscrezione, c'è la data per la ripartenza della Liga: 20 giugno

Il quotidiano spagnolo cita il tecnico del Leganés, Javier Aguirre, che in un'intervista sulle loro pagine rivela i piani già comunicati a livello formale: il 20 giugno riprenderà anche la Liga.

L'allenatore di Leganés, Javier Aguirre, ha confermato che esiste già una data per la ripresa del calcio in Spagna: il prossimo 20 giugno, quando l'attività riprenderà dopo molte settimane interrotte dalla pandemia legata al COVID-19.

A lanciare l’indiscrezione è Marca, che attraverso un’intervista all’allenatore messicano ha di fatto avuto la dritta. Un dritta, che rivela Aguirre, arriva direttamente dalle autorità della Liga, che hanno agito congiuntamente con il governo per determinare i tempi e le condizioni per riprendere l'attività.

Vedremo se alla fine questa indiscrezione si rivelerà corretta. In questi giorni però, proprio come in Serie A, i club del massimo campionato spagnolo hanno ripreso le singole sessioni di allenamento individuale. La tabella di marcia prevederebbe poi circa un mesetto e mezzo di lavoro, come successo in Bundesliga (i cui allenamenti sono ricominciati il 6 aprire; e il cui campionato ripartirà il 16 maggio). Dunque la data raccolta da Marca, almeno dal punto di vista delle tempistiche, è di fatto congrua a quelle teoricamente previste.

