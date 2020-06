Messi-Barcellona: niente addio! L'argentino non ha esercitato la clausola e punta al rinnovo

L'argentino ha deciso di non esercitare l'opzione per andare via dal Barcellona, anche per il contesto legato al coronavirus. Dove potrebbe andare con la crisi economica che aspetta dietro l'angolo. Messi vuole dare credito a Quique Setien e si aspetta dal Barça un mercato per rilanciare la competitività della squadra.

Niente addio di LionelMessi al Barcellona, almeno per ora... Sì, perché nonostante il contratto dell'argentino scada nel 2021, il giocatore classe '87 avrebbe potuto esercitare l'opzione per l'addio con un anno di anticipo. Ad annunciarlo è stato il giornale catalano Sport.

Messi però non vuole lasciare il Barça e pensa di poter vincere ancora tanti trofei in blaugrana, già a partire da questa stagione (i catalani sono momentaneamente in testa alla Liga e devono giocare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli). Si lavora anche al rinnovo, quindi andare oltre il 2021, ma l'argentino ha messo delle condizioni sul tavolo.

Messi vuole dare credito a Quique Setien, ma si aspetta che nella prossima stagione ci sia un gioco più fluido, da Barcellona... E, soprattutto, che il club si dia una svegliata a livello di mercato, anche perché nelle ultime stagioni il grado di competitività della squadra è sceso se rapportato alla volontà di vincere più competizioni nella stessa stagione.

Serviranno giocatori di qualità e con la voglia giusta di vincere, magari anche svecchiando la squadra che si appiglia ancora ai vari Piqué e Busquets. Giocatori di qualità, ma ormai usurati dal tempo...

