Messi chiama Lautaro al Barcellona: "Dribbla e fa gol: attaccante impressionante e completo"

In una lunga intervista concessa al "Mundo Deportivo" la Pulce parla del connazionale Lautaro Martinez. I due sembrano avere già una buonissima intesa.

"Lautaro al Barcellona" è ormai un refrain visto e rivisto sulle pagine dei giornali catalani, soprattutto su quelle del "Mundo Deportivo", che non si fa sfuggire l'occasione di interrogare Lionel Messi in merito. Chi più di lui può avvallare o bocciare il possibile arrivo dell'attaccante dell'Inter in blaugrana?

Martinez promosso a pieni voti

Ad essere onesto, non so davvero se ci siano o non ci siano in corso trattative in questo momento per lui, non ne ho idea. Penso di averlo già detto, che Lautaro Martinez è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso che sia una punta molto completa e forte, dribbla bene, sa fare goal, sa come proteggere la palla... Ma bene, detto ciò dovremmo vedere cosa succederà

Promozione totale quindi, almeno dal punto di vista tecnico da parte di Leo, che già con la maglia dell'Argentina ha avuto la possibilità di giocare al fianco di Lautaro. Se la coppia si riformerà anche sotto i colori blaugrana, questo è ancora tutto da vedere: il calcio è ancora fermo e l'estate è comunque molto lunga.

