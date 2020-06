Messi, sei una leggenda! 700 gol in carriera tra Barcellona e Argentina

Con la rete contro l'Atlético Madrid, Messi raggiunge quota 700 gol in carriera (in tutte le competizioni) tra Barcellona e Nazionale argentina. Sono 441 le reti in campionato della Pulce che segnò il suo primo gol da professionista il 1° maggio 2005 (su assist di Ronaldinho).

Dopo qualche partita senza gol e molte lamentele per il sorpasso subìto ad opera del Real Madrid, finalmente Messi si è sbloccato, trovando un gol importantissimo contro l'Atlético Madrid. Il gol n° 700 della sua carriera da professionista.

Lionel Messi ha aggiunto un altro tassello alla sua scintillante carriera, raggiungendo quota 700 gol tra Barcellona e Nazionale argentina. Il tutto in 16 stagioni: la sua prima annata tra i professionisti è datata 2004-2005, quando Rijkaard lo fece entrare al posto di Deco in un Espanyol-Barcellona all'82'. Era il 16 ottobre 2004 e Messi divenne così il giocatore più giovane del Barça ad esordire nella Liga, record poi battuto da Bojan Krkic e Ansu Fati.

In quella stagione arriverà anche il primo gol, realizzato all'Albacete al 91' su assist di Ronaldinho, con partita finita 2-0 per il Barcellona dopo il vantaggio iniziale di Eto'o. Era il 1° maggio 2005 e Messi divenne anche il più giovane di sempre a segnare per il Barça nella Liga a 17 anni, 10 mesi e 7 giorni. Anche qui il record di precocità fu superato poi da Bojan e Ansu Fati...

Il primo gol di Messi con la maglia del Barcellona

Il dettaglio dei gol di Messi

Competizione Gol/Presenze LIGA 441 (478) COPPA DEL RE 53 (75) SUPERCOPPA DI SPAGNA 14 (19) CHAMPIONS LEAGUE 114 (141) SUPERCOPPA EUROPEA 3 (4) MONDIALE PER CLUB 5 (5) ARGENTINA 70 (138) Totale 700 (860)

E che numeri, considerando che Messi è il miglior marcatore di sempre nella Liga, nella Supercoppa di Spagna, nella Supercoppa europea ed è il secondo miglior marcatore di sempre in Champions League (alle spalle di Cristiano Ronaldo). Oltre ad essere il miglior marcatore della Nazionale argentina.

E Cristiano Ronaldo?

Il portoghese aveva raggiunto i 700 gol nell'ottobre scorso, quando segnò un gol cruciale in Nazionale contro l'Ucraina per le qualificazioni a Euro 2020. Da allora tra Portogallo e Juventus ha realizzato altri 30 gol, portandosi a quota 728. L'ultimo proprio contro il Bologna nell'ultima partita disputata. Il record man assoluto è però Josef Bican (austriaco, poi naturalizzato cecoslovacco) con 805 gol in 530 gare ufficiali: giocò dal 1931 al 1956.

