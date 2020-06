Nella partita pareggiata per 2-2 contro l'Atlético Madrid, Messi ha raggiunto quota 700 gol in carriera (tra Barcellona e Nazionale argentina). Oblak ha provato a dirgli di no in tante occasioni, ma alla fine ha dovuto cedere sul cucchiaio dagli 11 metri dell'argentino.

Non poteva essere che spettacolare. Contro l'Atlético Madrid è arrivato il 700° gol in carriera di Lionel Messi, tra Barcellona e Argentina, con un gol col cucchiaio ai danni di Oblak. Sì perché, ancora una volta, il portiere sloveno si è superato in più occasioni nel match contro i catalani, parando diverse conclusioni proprio a Messi. Ecco che l'argentino ha dovuto inventarsi lo scavetto per superare l'avversario dagli 11 metri.

Sono 441, per la precisione, i gol di Messi nella Liga che l'argentino sogna tanto di conquistare in questa stagione. Peccato che il pareggio finale contro i colchoneros (2-2) comprometta la posizione del Barcellona che rischia di scivolare a -4 dalla vetta dovesse vincere il Real Madrid alla prossima.

