I blancos vengono bloccati dal Leganés in trasferta per 2-2, ma all'altra squadra di Madrid non basta il punticino conquistato per restare nella Liga: esulta quindi il Celta Vigo. In Europa ci vanno Villarreal, Real Sociedad e Granada, mentre il Getafe non si qualifica neanche per i preliminari di Europa League. 7° Pichichi per Messi...

Si chiude la Liga 2020-2021 con qualche verdetto a sorpresa rispetto alla classifica che era stata congelata al momento del lockdown. Dopo aver visto il sorpasso del Real Madrid sul Barcellona per la vetta della classifica e la rimonta dell'Atlético Madrid - che ha raggiunto l'ennesima qualificazione alla fase a gironi di Champions League (cosa non scontata guardando la situazione di marzo) - il Getafe resta addirittura fuori le prime 7 posizioni e quindi non tornerà in Europa dopo la partecipazione all'Europa League di questa stagione: la squadra di Madrid deve ancora giocare gli ottavi di finale contro l'Inter...

Tutti i verdetti

Liga Il Barça chiude con un 5-0 all'Alaves: Messi fa doppietta e si prende il 7° Pichichi, ko Lenglet DA 6 ORE

Verdetto Squadre Campione di Spagna Real Madrid Qualificate Champions League 2020-21 Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid e Siviglia Qualificate Europa League 2020-21 Villarreal e Real Sociedad Qualificata ai preliminari di Europa League Granada Squadre retrocesse Leganés, Maiorca e Espanyol

E dire che proprio il Getafe ha occupato per diverso tempo il 4° posto della classifica e contava di tornarci dopo il lockdown scavalcando una tra Siviglia e Real Sociedad. I baschi hanno ceduto, gli andalusi no e sono riusciti ad entrare tra le prime quattro. C'è stata la rimonta dell'Atlético Madrid e le altre devono "accontentarsi" dell'Europa League. Il piazzamento soddisfa comunque il Villarreal (5°) e la Real Sociedad (6°) che accederanno direttamente alla fase a gironi, mentre il Granada dovrà passare per i preliminari. Sarà comunque la prima partecipazione in Europa per gli andalusi che due anni fa erano in Segunda Division.

E la Copa del Re? Athletic e Real Sociedad hanno deciso di giocare la finale solo quando ci sarà pubblico e quindi la Coppa nazionale non ha fornito una squadra per l'Europa, dando così il posto al Granada...

E dopo 10 vittorie consecutive su 10, il Real Madrid si è fermato all'ultima giornata di campionato. 2-2 contro il Leganés che ha venduto cara la pelle perché voleva centrare la vittoria per salvarsi, ma il pareggio non è stato sufficiente per superare il Celta Vigo che ha a sua volta pareggiato in casa dell'Espanyol. Il Leganés va così a fare compagnia a Maiorca ed Espanyol che avevano già strappato il loro biglietto per la Segunda Division.

Messi vince la classifica marcatori

E infine, Benzema è rimasto a secco nel match contro il Leganés, con Messi che ha così conquistato la classifica marcatori del campionato spagnolo con 25 reti realizzate, due proprio quest'oggi contro l'Alavés.

La classifica marcatori 2020-21

Giocatore Gol segnati 1. Lionel MESSI (Barcellona) 25 2. Karim BENZEMA (Real Madrid) 21 3. Gerard MORENO (Villarreal) 18 4. Luis SUÁREZ (Barcellona) 16 5. Raúl GARCÍA (Athletic) 15

Messi conquista così la classifica marcatori per la 4a volta consecutiva (come Di Stéfano e Hugo Sánchez) e per la 7a volta in carriera (primo assoluto).

Play Icon WATCH Quando Messi fu a un passo dal diventare un giocatore del Como 00:00:50

Liga Il Barça chiude con un 5-0 all'Alaves: Messi fa doppietta e si prende il 7° Pichichi, ko Lenglet DA 6 ORE