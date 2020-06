Primo hurrà in trasferta nel 2020 in campionato per i Colchoneros di Simeone, che si divertono all'Estadio El Sadar con la doppietta di un redivivo João Félix e con le reti nel finale di Marcos Llorente, Morata e Carrasco. Prima di questo risultato, l'Atleti non aveva mai segnato più di 3 reti in campionato: 4° posto a 49 punti in attesa della Real Sociedad. Pari nelle altre due sfide delle 19,30.

Prima vittoria in trasferta nel 2020 in campionato per i Colchoneros di Simeone, che si divertono all'"Estadio El Sadar" con la doppietta di un redivivo João Félix e con le reti nel finale di Marcos Llorente, Morata e Carrasco. Prima di questo risultato, l'Atletico Madrid non aveva mai segnato più di 3 reti in campionato: 4° posto a 49 punti in attesa della Real Sociedad, impegnato all'Anoeta" contro il Valencia. Pari nelle altre due sfide delle 19,30: 2-2 nel derby basco tra Eibar e Athletic Bilbao e 0-0 tra Valladolid e Celta Vigo.

Diego Costa y David García | Osasuna-Atlético Credit Foto Getty Images

Il tabellino

OSASUNA-ATLETICO MADRID0-5

Osasuna (4-2-3-1): Rubén Martinez; Unai García, Aridane, David García (67' Nacho Vidal), Latorre (67' Estupiñan); Moncayola, Iñigo Pérez; Roberto Torres, Brasanac (62' Adrian Lopez), Arnaiz (62' Rubén Garcia); Enric Gallego (79' Cardona). All.: Arrasate.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Giménez, Renan Lodi; Correa (63' Llorente), Koke, H. Herrera, Saul (84' Carrasco); João Félix (69' Thomas Partey), Diego Costa (63' Morata). All.: Simeone.

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea di Bilbao.

Gol: 27' e 56' João Félix (A), 79' Llorente (A), 83' Morata (A), 88' Carrasco (A).

Assist: Diego Costa (A, 0-2), Herrera (A, 0-3), Llorente (A, 0-4), Llorente (A, 0-5).

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Arias, João Félix, Savic, Arnaiz, Enric Gallejo, Iñigo Pérez.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

19' - DIEGO COSTA! Potente conclusione mancina, a passo lungo e da fuori area: Rubén Martinez bravissimo a distendersi e a respingere la sfera. Prima, grande occasione del match!

27' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON JOÃO FELIX, L'UOMO PIU' ATTESO! Grande apertura sulla mancina di Héctor Herra per Ruben Lodi e conclusione a rimorchio di Saul: Latorre riesce a respingere, ma sui piedi del giovane ex Benfica, che dalle retrovie scaglia un destro imparabile sotto la traversa. Coclchoneros avanti: 0-1!

Los jugadores del Atlético celebran el 0-1 de Joao Félix ante Osasuna Credit Foto Getty Images

35' - DOPPIA CHANCE PER L'OSASUNA! Prima, da posizione ravvicinata, su cross dalla sinistra di Latorre, Roberto Torres trova l'opposizione di Renan Lodi. Poi, dalla distanza, arriva il rasoterra di poco a lato di Moncayola!

43' - CHANCE GETTATA ALLE ORTICHE DA CORREA! Renan Lodi manda sul fondo João Félix, che spedisce al centro un ghiotto pallone, ciccato però dal numero 10 colchonero.

56' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON JOÃO FELIX! ANCORA LUI! Grande merito della rete, però, va a Diego Costa il quale, lanciato in profondità da Correa, regala un cioccolatino tutto da scartare, a porta spalancata, per il portoghese: 0-2!

Joao Felix celebrates with Diego Costa after scoring against Osasuna Credit Foto Getty Images

63' - L'OSASUSNA SFIORA IL GOL COL NEOENTRATO ADRIAN LOPEZ! Spaccata ravvicinata dell'ex di turno su assist dalla sinistra di Enric Gallejo: palla fuori, sul primo palo, di pochissimo!

79' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON MARCOS LLORENTE! Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, il centrocampista colchonero sfonda in area su Cardona e Adrian Lopez e, con un destro rasoterra a incrociare con palla sotto le gambe di Aridane, batte inesorabilmente Rubén Martinez: 0-3!

83' - GOL DELL'ATLETICO MADRID COL NEOENTRATO MORATA! Bel filtrante di Llorente, bel diagonale dell'ex Juve il quale, secondo il guardalinee, scatta in fuorigioco: la VAR, tuttavia, ribalta il verdetto della terna ravvisando la posizione regolare dell'attaccante colchonero: è 0-4!

88' - GOL DELL'ATLETICO MADRID COL NEOENTRATO CARRASCO! Erroraccio di Nacho Vidal, che rinvia su Carrasco in pressione, la palla arriva a Marcos Llorente, generoso nel restituirla al belga, che non sbaglia. Manita dei Colchoneros: 0-5!

Il migliore

Marcos Llorente. Entra in scena al 63' e trascina l'Atleti alla goleada con un gol di grande caparbietà e due assist vincenti.

Il peggiore

Aridane. Scegliamo lui come rappresentante di una difesa colabrodo (almeno in questa partita). Anche l'erroraccio del compagno di reparto Nacho Vidal, in occasione dello 0-5, lascia piuttosto perplessi...

Il momento social

Centesima partita - nella Liga spagnola - senza subire gol per Jan Oblak, che comunque proveniva da 5 partite con la porta perforata.

Le partite delle 19,30

EIBAR-ATHLETIC BILBAO 2-2

Gol: 8' rig. Raul Garcia (A), 19' Kike (E), 78' rig. Orellana (E), 81' Villalibre (A).

Quattro reti e un punto a testa nel derby basco tra Eibar e Athletic Bilbao. All'"Estadio Municipal de Ipurua", Leones in vantaggio al 8' su rigore trasformato da Raul Garcia (palo-gol su precisissimo rasoterra) assegnato per un tocco col braccio in area di capitan Escalante, prossimo rinforzo della Lazio. I padroni di casa non impiegano molto per pareggiare: al 19', al termine di un'azione elaborata, Pedro Leon - dalla destra - rimette rimette al centro un pallone che Kike deve solo spingere in fondo al sacco. Nella ripresa (in cui, dopo appena 5', mister Mendilibar viene espulso per reiterate proteste), al 78' l'Eibar passa addirittura in vantaggio, anche qui su calcio di rigore trasformato centralmente da Orellana e assegnato per una evidente trattenuta di Raul Garcia sullo stesso Escalante. Tuttavia, passano 3' e l'Athletic Bilbao fissa il risultato sul deginitivo 2-2: iniziativa di Ander Capa sulla destra, palla scodellata da Dani Garci e inserimento vincente del neoentrato Villalibre. Bilbao al decimo posto a 39 punti, Eibar ancora nettamente invischiato nella lotta per non retrocedere a quota 28.

VALLADOLID-CELTA VIGO 0-0

Gara con poche emozioni all'Estadio José Zorrilla di Valladolid. L'episodio chiave della partita, il calcio di rigore assegnato al Celta Viga per un "mani" di Alcaraz su colpo di testa in area (sugli sviluppi di un corner) di Araujo. Dal dischetto, però, Masip respinge la conclusione di Iago Aspas. Pucelanos relativaente tranquilli a 33 punti, galiziani sempre quartultimi a -27 e a +2 dalla zona rossa.

