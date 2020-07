"Pistaaaaaaaa": Piqué è in ritardo e arriva al Camp Nou in bici pochi minuti prima del derby

Eccolo sfrecciare con la sua bicicletta (forse elettrica) verso l'ingresso del Camp Nou. Piqué è arrivato comunque in tempo per scendere in campo, da titolare, nel derby casalingo contro l'Espanyol.

È il giorno del derby di Catalunya e con un pareggio o con una sconfitta, l'Espanyol sarebbe matematicamente in Segunda Division. Dall'altra parte c'è un Barcellona costretto alla vittoria per non dire definitivamente addio ai sogni di titolo.

Nel denso pre-partita del Camp Nou ecco spuntare da vie traverse Gerard Piqué che con una bici, elettrica, fa il suo ingresso all'interno dello stadio (senza caschetto). Che velocità quella raggiunta dal centrale del Barça che è sceso comunque in campo titolare contro l'Espanyol. Resta da capire se era semplicemente in ritardo e non è riuscito a recarsi allo stadio con i compagni (è possibile fare solo delle macchinate per la questione del distanziamento sociale) o se aveva il permesso per arrivare con così pochi minuti d'anticipo rispetto all'inizio della partita (alle 22)...

