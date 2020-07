Visibilmente stanchi e più volte sotto attacco degli Azulones, i Blancos di Zidane riescono comunque a incamerare i tre punti contro l'ostico Getafe. Decide la contesa dello stadio "Alfredo Di Stefano" un calcio di rigore conquistato da Carvajal e trasformato da Sergio Ramos. Real Madrid in cima alla Liga a 74 punti, a +4 sul Barcellona.

Visibilmente stanchi e più volte sotto attacco degli Azulones, i Blancos di Zidane riescono comunque a incamerare i tre punti contro l'ostico e gagliardo Getafe di mister Pepe Bordalas. Decide la contesa dello stadio "Alfredo Di Stefano" un calcio di rigore conquistato da Carvajal e trasformato da Sergio Ramos al minuto 79. Il Real Madrid comincia a imbastire così la fuga in cima alla Liga a 74 punti, portandosi a +4 sul Barcellona in vista di un altro difficilissimo impegno, al San Mamés contro l'Athletic Bilbao. Gli avversari dell'Inter in Europa League, invece, restano al sesto posto a quota 52.

Marc Cucurella (C) challenges Luka Modric (R) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

REAL MADRID-GETAFE 1-0

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane (33' Eder Militão), Mendy; Modric (64' Valverde), Casemiro, Kroos; Isco (64' Rodrygo), Benzema )92' Mariano Diaz), Junior Vinicius (64' Asensio). All.: Zidane.

Getafe (4-4-2): Soria; Damian Suarez (77' Jason), Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri (84' Fajr), Maksimovic, Cucurella (69' Duro); Timor (84' Angel), Mata (75' Molina). All.: Bordalas.

Arbitro: Juan Martínez Munuera di Benidorm.

Gol: 79' rig. Ramos (R).

Assist: -.

Note - Recupero: 5+4. Ammoniti: Timor, Carvajal, Ramos, Modric, Nyom, Eder Militão, Damian Suarez, Mata, Arambarri, Mariano Diaz.

Иско и Хайме Мата Credit Foto Getty Images

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

9' - MAKSIMOVIC! Colpo di testa su cross di Nyom dalla destra: sulla traiettoria arriva la deviazione all'angolino di Etxeita, ma Courtois è bravissimo a distendersi e a deviare a lato.

23' - REAL MADRID VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Rasoterra in mezzo, dalla sinistra, di Mendy per la scivolata all'angolino di Vinicius: Soria si distende e toglie il pallone dall'angolino più lontano!

36' - CONCLUSIONE AL VOLO DI ISCO SU CROSS DI SERGIO RAMOS! Soria, appostato sul primo palo, respinge il pallone esibendo grandi riflessi.

44' - BENZEMA! destro a giro velenoso dal cuore dell'area: palla di poco a lato...

58' - MODRIC SCARICA IL DESTRO DALLA DISTANZA! Palla che esce di pochissimo, deviata in calcio d'angolo.

59' - CONTROPIEDE GETAFE! Jaime Mata, appena entrato in area, libera il destro col pallone che rimbalza sull'esterno alto della rete.

67' - GIRATA MANCINA DI BENZEMA SU ASSISTENZA DI VALVERDE! Palla ciabattata e che sbatte sui cartelloni pubblicitari.

79' - GOL DEL REAL MADRID CON SERGIO RAMOS SU CALCIO DI RIGORE! Penalty sacrosanto dopo l'incursione di Carvajal sulla destra e l'inequivocabile sgambetto in area di Olivera. Dal dichetto, il capitano dei Blancos insacca con un rasoterra angolato: 1-0!

Sergio Ramos celebrates Credit Foto Getty Images

Il migliore

Ramos. Respinge con orgoglio e senza scomporsi l'asfissiante pressing degli Azulones, salvo poi punirli dal dischetto al 79'.

Il peggiore

Olivera. Intervento sciagurato su Carvajal. Rovina una prova decisamente galiarda del team di Bordalas.

Le altre partite di giornata

EIBAR-OSASUNA 0-2

Gol: 6' e 74' Rubén Garcia (O).

Terzo successo consecutivo per l'Osasuna, che sbanca la vicina Eibar con la doppietta di Rubén Garcia: in apertura di match, al 6', sinistro a giro imprendibile su punizione dal limite, con palla sotto l'incrocio dei pali. Nel secondo tempo, al 74', stoccata vincente sugli sviluppi di un contropiede e dell'illuminante filtrante di Cardona. Rossoblù di Pamplona undicesimi a 44 punti. Baschi sedicesimi a quota 35, a +6 sul Maiorca terzultimo.

Éibar, Osasuna Credit Foto Eurosport

REAL SOCIEDAD-ESPANYOL 2-1

Gol: 10' David Lopez (E), 56' Willian José (R), 84' Isak (R).

Dopo una crisi di risultati che sembrava infinita, dalla ripresa, la Real Sociedad torna al successo. A fatica, in rimonta contro il fanalino Espanyol ma, alla fine, i tre punti arrivano. Dopo un gol annullato per fuorigioco a Willian José, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 10' con un colpo di testa vincente di David Lopez su cross ben assestato, dalla sinistra, da parte di Embarba. Nella ripresa, però, Oyarzabal si carica sulle spalle l'intera squadra e, al 56', ispira il contropiede che porterà al momentaneo 1-1 di Willan José; all'84', invece, stoppa un pallone proveniente dalla destra a favore dello svedese Isak, che scarica all'angolino. Finisce 2-1: baschi settimi in classifica a 50 punti.

REal Sociedad Credit Foto Eurosport

