Real Mallorca's 15-year-old debutant Luka Romero during the La Liga match between Real Madrid and RCD Mallorca

Entrato all'83' del match contro il Real Madrid, il trequartista del Maiorca è diventato il giocatore più giovane della storia della Liga, debuttando a 15 anni 219 giorni. Il classe 2004 è nato in Messico, ma è argentino, ed è sul taccuino di Barcellona e altri top club europei. È seguito da Fali Ramadani e ha già un contratto di sponsorizzazione con la Nike.

Ansu Fati? Macché. In Real Madrid-Maiorca, allo stadio Alfredo Di Stefano, c'è stato il debutto del giocatore più giovane della storia della Liga. Parliamo di Luka Romero, chiamato il “Messi messicano”, giovane 15enne del Maiorca. Il giocatore, in realtà argentino, è entrato all'83' del match contro i blancos, prendendo il posto di Baba, con il tecnico Vicente Moreno a spendere il 5° e ultimo cambio a propria disposizione. Luka Romero ha battuto ogni record, entrando sul terreno di gioco quando aveva 15 anni e 219 giorni, battendo quello precedente che apparteneva a Francisco Bao Rodríguez, detto Sansón, che debuttò nel Celta Vigo all'età di 15 anni e 255 giorni (nel 1939).

Liga Ancora bomber Sergio Ramos: altro gol su punizione e il Real Madrid vola in testa alla Liga DA 4 ORE

Hanno fatto scalpore i suoi numeri nelle giovanili, con 230 gol in 108 partite giocate con le rappresentative del Maiorca. Ecco che Vicente Romero, l'allenatore della squadra delle Baleari, lo ha aggregato alla prima squadra a partire dai primi di giugno, facendo però una richiesta particolare alla Liga, considerando che fosse ancora un 15enne. Piede sinistro educato, molto bravo nei dribbling: ecco il perché del paragone con Messi. Ha fatto panchina nei match contro Villarreal e Leganés, prima di avere la prima grande chance contro il Real Madrid. Non una roba da tutti i giorni.

Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, anche se i nostri avversari sono riusciti a segnare solo grazie a due episodi decisi dall'arbitro. Non so se quello di Carvajal fosse o meno un fallo da sanzionare, nonostante tutto bisogna ammettere che il Real Madrid ha vinto perché è dotato di giocatori di grande qualità. L'esordio di Luka Romero? Prima di farlo entrare, gli ho detto di giocare con calma e tranquillità. È un calciatore del quale si parlerà molto nel prossimo futuro. Non guardiamo la sua carta d'identità, ma solo ciò che è in grado di dimostrare in campo. [Vicente Moreno, allenatore del Maiorca dopo il match contro il Real Madrid]

Chi è Luka Romero?

Nome Luka ROMERO Data di nascita 18/11/2004 Altezza 165 cm Piede preferito sinistro Nazionalità argentina Valore Transfermarkt ancora da definire Scadenza contratto (Maiorca) 30 giugno 2023 Procuratore Fali Ramadani

Il trequartista classe 2004 è nato a Durango, in Messico, ed è arrivato in Spagna all'età di 3 anni. Ha cominciato a muovere i primi passi nel calcio nel SD Formentera, poi nel PE Sant Jordi (squadra dell'isola di Ibiza). Nel 2015 il passaggio alle giovanili del Maiorca, che l'ha fatto poi debuttare contro il Real Madrid. È argentino e ha vestito la maglia dell'Albiceleste nei campionati sudamericani Under 15, con la conquista del 2° posto (6 presenze e 2 reti nel torneo) ed era stato convocato per il torneo di Montaigu (importante kermesse Under 17 disputata in Francia) poi annullata a causa del Covid. Ha tre passaporti e, tendenzialmente, potrebbe puntare in un futuro alla Roja, ma sembra orientato a voler rappresentare l'Argentina. È figlio di Diego Romero, centrocampista argentino, che si è ritirato nel 2010 all'età di 35 anni. Un'unica apparizione in Europa: negli sloveni del Mura.

Non mancano già i corteggiatori. Già da uno anno, infatti, il giocatore è sul taccuino di Manchester United e Barcellona. Lo segue un procuratore che conosciamo molto bene in Italia, avendo avuto rapporti molto importanti con la Fiorentina dei Della Valle prima e con il Napoli di De Laurentiis poi. Parliamo di Fali Ramadani che ha nella sua scuderia giocatori come Pjanic, Maksimovic, Koulibaly, Handanovic, Rog, Jovetic, Ljajic, Kalinic, Milenkovic, Ünder, Rebic, Malcuit, Perisic, Marcos Alonso, Nastasic, Behrami e Seferovic. Ramadani che, ricordiamolo, è stato preziosissimo nell'intermediazione tra Chelsea e Juventus per il passaggio di Maurizio Sarri in bianconero nell'estate 2019.

Play Icon WATCH Auguri Zizou! Quando lo spogliatoio della Juventus tagliò i calzini di Zinedine Zidane... 00:01:07

Liga Vinicius e Ramos: con un gol per tempo il Real Madrid batte 2-0 il Maiorca e riprende il Barça DA 5 ORE