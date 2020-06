Real Madrid, primato con polemica arbitrale. Sergio Ramos: "Il nostro primo posto è meritato"

I Blancos vincono ancora una volta portandosi dietro un codazzo polemico per i presunti aiuti ricevuti dagli arbitri: Sergio Ramos risponde alle critiche a testa alta, Zinedine Zidane preferisce il profilo basso.

E’ un Real Madrid cinico, magari non bellissimo ma molto concreto quello che è tornato in testa alla Liga. Ma ancora una volta, il giorno dopo la partita (2-0 al Maiorca grazie ai gol di Vinicius e Sergio Ramos) è polemica sull’andamento della stessa: la rete di Vinicius è infatti macchiata da un precedente fallo di Carvajal, non rilevato dall’arbitro. I giornali di oggi ovviamente si dividono, sull’asse Barcellona-Real Madrid.

La celebrazione della Casa Blanca è ovviamente affare dei quotidiani filo-madrileni, come Marca e AS: “Nino, fijate en Ramos” il primo, “Veteranos y noveles” sul secondo con riferemento anche al record di Luka Romero il ragazzino di 15 anni divenuto il più giovane a debuttare nella Liga.

Su Sport invece campeggia un “VARra Libre”, con chiaro riferimento agli episodi decisi o meglio non decisi da arbitro e VAR, rei anche di non aver espulso il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, autore poi della seconda rete. Ed è lui stesso a rispondere così agli attacchi dei media e del Barcellona.

Sergio Ramos: "Sembra quasi che dobbiamo ringraziare gli arbitri per il primato…"

I media fanno un sacco di rumore perchè siamo primi di nuovo, prima non parlavano così tanto. Ora si parla della VAR, ma non penso che nel corso della stagione ci sia qualcuno di avvantaggiato. Noi non ci facciamo neanche caso, perchè non credo che gli arbitri prendano decisioni predeterminate. Sembra quasi che dovremmo ringraziare loro per il primo posto! La gente deve smetterla di immaginarsi le cose, abbiamo lavorato sodo e dopo il lockdown ci meritiamo il primo posto. Alla fine parliamo di uno sport di squadra. Il lato personale della questione ovviamente ti fa sentire orgoglioso e ti motiva, ma è secondario. La cosa più importante è che la squadra mantenga questo stato di forma. È un lavoro ben fatto e sono altri tre punti. Anche se ci sono molte cose che possiamo ancora migliorare

Zidane: "Polemiche? Non mi occupo di queste cose"

Dobbiamo insistere sulla solidità, che è la cosa più importante nel calcio. Forse ci mancava la brillantezza, ma siamo stati energici in difesa. Abbiamo avuto più possibilità in altre partite, ma va bene così. Abbiamo ottenuto tre punti importanti. Sergio Ramos? Può fare un gol su calcio di punizione, su cui si è allenato duramente. È il nostro leader, il nostro capitano, e ci indica sempre la strada. I 4 cambi? Siamo qui per sperimentare. Ci sono molti giocatori ed è stata un’opzione e abbiamo giocato abbastanza bene. Ci mancava qualcosa, perché si può sempre fare meglio, ma io mi prendo la vittoria. Ora dobbiamo riposare bene, perché ci sono molte partite. Ma è lo stesso per tutte le squadre. Il ritmo del Barcellona? Sicuramente che sarà difficile da tenere fino all’ultima giornata. La polemica sul primo gol di Vinicius Jr? Non mi occupo di queste cose, Sergio [Ramos] ha già parlato, ho già abbastanza da fare. Dobbiamo riposarci e pensare alla prossima partita

