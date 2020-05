Real Madrid, sfortuna Jovic: si rompe il piede destro allenandosi in casa, 2 mesi di stop

Incredibile disavventura per il 22enne attaccante serbo a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti individuali dei Blancos, fissata per la giornata di lunedì

Tegola per il Real Madrid: Luka Jovic, come comunica ufficialmente il club spagnolo in una breve nota apparsa sul sito e sui propri profili social, ha rimediato la frattura extra-articolare del calcagno del piede destro. Il 22enne attaccante serbo, secondo quanto riportano i media spagnoli, si sarebbe fatto male da solo allenandosi a casa. La ripresa degli allenamenti del Real - con sedute individuali - è fissata per la giornata di lunedì. Il club non fa esplicito riferimento ai tempi di recupero, ma per Jovic si prospetta uno stop forzato di circa 2 mesi. Il serbo, che non sta certo vivendo una stagione esaltante, è al centro di insistenti voci di mercato che lo danno nel mirino del Milan. Vedremo se questo infortunio cambierà le cose.

