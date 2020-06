Karim Benzema of Real Madrid CF is congratulated by team mate Eden Hazard after scoring the opening goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020

La squadra di Zidane soffre nel primo tempo e rischia con Rodrigo (palo e gol annullato dalla VAR), poi si scatena nella ripresa: il francese timbra due volte, il mancino torna in campo dopo 11 mesi e va a segno al primo pallone toccato. Gli ospiti chiudono in 10 per l'espulsione di Kang-In Lee.

Il Barcellona chiama, il Real Madrid risponde. Di nuovo due punti di distacco tra prima e seconda, di nuovo una lotta appassionante tra le due grandi rivali spagnole. 3-0 per la banda Zidane sul Valencia e altro ostacolo superato. Anche se le insidie non sono poche: nel primo tempo sono gli ospiti i più pericolosi, tanto che Rodrigo prima colpisce un palo e poi si vede annullare il possibile vantaggio dalla VAR. Poi la maggior classe del Real fa la differenza. E l'uno-due mortale tra il 16' e il 29' della ripresa tramortisce le ambizioni della squadra dell'ex Celades. La vera notizia della serata? Non tanto o non solo il quindicesimo e il sedicesimo centro in Liga di Karim Benzema, la cui caccia al trono di Messi prosegue, quanto il ritorno in campo, e al gol, di Marco Asensio: il mancino torna a disputare una partita 11 mesi dopo il gravissimo infortunio al ginocchio della scorsa estate e, al primo pallone toccato, va immediatamente a segno. Bentornato.

Il tabellino

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde (74' Asensio), Casemiro, Kroos; Modric; Hazard (82' Vinicius Junior), Benzema. All. Zidane

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Guillamon, Mangala, Gayà; Ferran Torres (59' Gonçalo Guedes), Dani Parejo (69' Coquelin), Kondogbia, Carlos Soler (69' Cheryshev); Rodrigo (76' Kang-In Lee), Maxi Gomez (60' Gameiro). All. Celades

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez

Gol: 61' Benzema, 74' Asensio, 86' Benzema

Assist: Hazard (R, 1-0), Mendy (R, 2-0), Asensio (R, 3-0)

Ammoniti: Gayà, Guillamon

Note: espulso all'89' Kang-In Lee

La cronaca in 9 momenti chiave

12' – Kroos e Benzema prendono di sorpresa la difesa del Valencia, il francese tocca dentro per Hazard, il cui sinistro ravvicinato viene respinto con i piedi da Cillessen.

14' – Valencia pericolosissimo con Rodrigo, che scappa verso Courtois e con un sinistro incrociato colpisce in pieno il palo.

Raphaël Varane (Real Madrid) y Rodrigo Moreno (Valencia) Credit Foto Getty Images

23' – Gol inizialmente convalidato e poi annullato dalla VAR allo stesso Rodrigo: il mancino mette dentro sul secondo palo un intelligente centro basso di Carlos Soler, ma Maxi Gomez, che partecipa attivamente all'azione disturbando Varane, è in fuorigioco.

29' – Altro intervento di piede, questa volta su una stoccata da posizione defilata di Carvajal, dopo che il terzino del Real Madrid era penetrato in area da destra.

44' – Gran conclusione dai 25 metri dell'ex interista Kondogbia: Courtois è costretto a volare per togliere il pallone dalla porta.

61' – GOL DEL REAL MADRID. Modric scambia con Hazard, che a sua volta tocca per Benzema: destro vincente del francese davanti a Cillessen e il Real è in vantaggio. 1-0.

74' – GOL DEL REAL MADRID. Il redivivo Asensio viene inserito in campo da Zidane e, deviando al volo in rete un cross di Mendy, raddoppia al primo pallone toccato. 2-0.

86' – GOL DEL REAL MADRID. Splendido gol di Benzema, che fa fuori Guillamon con un controllo volante in area e, al volo, spara stupendamente sotto la traversa. 3-0.

89' – Il Valencia chiude in 10 per l'espulsione diretta del giovane Kang-In Lee, entrato 13 minuti prima: fallo di frustrazione su Sergio Ramos e rosso inevitabile.

Il migliore in campo

Benzema. Non gioca un gran primo tempo, come del resto tutto il Real Madrid. Ma nella ripresa è lui, con la sua classe, a risolvere ogni problema. E che golazo il sinistro del 3-0.

Il peggiore in campo

Kang-In Lee. Entra in campo al 76' e si fa espellere per un fallo sciocco e inutile 13 minuti più tardi. Non serve aggiungere altro.

L'altra partita del giorno

ALAVES-REAL SOCIEDAD 2-0

A sorpresa, la Real Sociedad cade. E l'Alaves respira. La formazione di Garitano fa la festa a quella di Alguacil e le rifila un 2-0 dolorosissimo nell'ambito della corsa alla Champions League. A decidere sono le reti di Borja Sainz (un tap-in ravvicinato prima annullato e poi convalidato dall'intervento della VAR) e poi Aguirregabiria, al primo gol in Liga, con un tocco a porta vuota. Nel mezzo, anche un palo di Lucas Perez. Due espulsioni, una per parte: Zaldua per gli ospiti e Pina per i padroni di casa. Successo fondamentale per l'Alaves, che si allontana pesantemente dalla zona retrocessione. Mentre ora c'è un nuovo inquilino al quarto posto della Liga: l'Atletico Madrid.

