Gli uomini di Zidane sfruttano il primo match point e si laureano campioni di Spagna dopo 10 vittorie consecutive: decisiva la doppietta di Benzema. Finale di sofferenza per i Blancos, annullato il tris di Asensio.

Il Real Madrid è campione di Spagna per la 34esima volta nella sua storia. Gli uomini di Zidane hanno sfruttato il primo match point a propria disposizione per chiudere la Liga e hanno vinto il testa a testa con i rivali di sempre del Barcellona, che con troppi passi falsi dopo il lockdown (compresa la sconfitta odierna contro l'Osasuna) hanno permesso ai Blancos di mettere le mani sul titolo. La vittoria contro il Villarreal di stasera per 2-1, grazie alla doppietta di Benzema, è il 10° successo consecutivo per il Real Madrid, che ha così legittimato la vittoria della Liga. Dopo il doppio vantaggio (curioso il rigore battuto a due tra Ramos e Benzema, poi ripetuto e segnato dal francese) il Villarreal è tornato in partita con Iborra e nel finale i Blancos hanno dovuto soffrire per portare a casa i tre punti: miracolo di Courtois ed errore da pochi passi di Iborra. Annullato allo scadere il 3-1 di Asensio: festa grande per Zidane e per tutto il Real, che dopo tre anni è nuovamente Campione di Spagna.

Il tabellino

Liga La Liga di Benzema, il "9" magico che si è smarcato dall'ombra di Cristiano Ronaldo DA 17 MINUTI

REAL MADRID-VILLARREAL 2-1 (primo tempo 1-0)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (dal 84' Lucas Vazquez), Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos (dal 84' Isco), Casemiro, Modric (dal 84' Valverde); Rodrygo (dal 62' Asensio), Benzema, Hazard (dal 62' Vinicius). All. Zidane.

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Mario Gaspar, Sofian, Pau Torres, Quintillà; Anguissa (dal 82' Trigueros), Morlanes (dal 63' Iborra), Ruben Pena (dal 46' Bruno Soriano); Chukwueze (dal 46' Ontiveros), Gerard Moreno, Moi Gomez. All. Calleja.

Gol: 29' Benzema (R), 77' rig. Benzema (R), 83' Iborra (V).

Assist: 1-0 Modric (R), 2-1 Maro Gaspar.

Ammoniti: Sofian (V), Carvajal (R), Modric (R), Quintilla (V), Isco (R).

Il Real Madrid festeggia il gol di Benzema, Real Madrid-Villarreal Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

14’ CI PROVA BENZEMA - Palla morbida di Casemiro, difficile sinistro al volo da parte del francese: pallone largo, nessun problema per Asenjo

29’ BENZEMA SBLOCCA IL MATCH - Pessima palla persa da Sofian, Casemiro serve Modric che allarga per il francese in area: destro sotto le cambe di Asenjo!

53’ CARVAJAL VICINO AL GOL - Palla pazzesca di Modric... il terzino destro rientra sul sinistro e calcia dall'interno dell'area di rigore, bravo Asenjo a respingere.

68' PAURA PER COURTOIS - Durissima botta in testa per Courtois con il ginocchio dell'avversario! Resta a terra, scontro durissimo. Ma per fortuna si rialza e riesce a proseguire il match.

73' CALCIO DI RIGORE PER IL REAL MADRID - Straordinaria percussione di Sergio Ramos, che recupera palla a metà campo e arriva in area di rigore: contatto con Sofian proprio sulla linea dell'area.

Il sorriso di Zinedine Zidane, Real Madrid-Villarreal Credit Foto Getty Images

75' RIGORE DA RIPETERE! INCREDIBILEEEE - Ramos non calcia ma tocca solo il pallone, arriva Benzema da dietro e insacca ma aveva invaso l'area di rigore! Pazzesco, incredibile.

77' BENZEMA TRASFORMA IL RIGORE - Doppietta e titolo a un passo.

83' IL VILLARREAL ACCORCIA - Gran cross di Mario dalla destra, stacco vincente di Iborra: palo e rete.

93' CLAMOROSA TRIPLA OCCASIONE PER IL VILLARREAL - Courtois smanaccia su cross di Ontiveros, Bruno calcia a botta sicura e arriva il miracolo con i piedi da parte del portiere. Iborra ha la palla del pari ma manda fuori, incredibile.

95' ANNULLATO IL TRIS DI ASENSIO - Numero pazzesco di Vinicius, che salta mezza difesa e regala la rete al compagno, che deve solo spingere in porta. Ma rete annullata con l'on-field review: mano di Benzema.

Il migliore

Luka MODRIC - In un match dai ritmi bassi si esalta come pochi giocatori al mondo. Dipinge calcio fino all'ultimo minuto che passa in campo e sale in cattedra.

Il peggiore

SOFIAN - Un disastro. Perde il pallone sanguinoso che spalanca le porte al vantaggio del Real e commette il fallo da rigore su Sergio Ramos. In tutto ciò c'è spazio anche per un gol sbagliato.

Play Icon WATCH Guardiola: "Il Real Madrid? Non vincere la Champions per loro è un fallimento" 00:00:38

Liga Il Real Madrid torna a +4 sul Barça e si regala il match point per la Liga: sofferto 2-1 al Granada 13/07/2020 A 21:57