All'"Anoeta" va in scena una partita a ritmi bassissimi tra baschi e navarri. Nel primo tempo della gara che chiude la 28esima giornata della Liga spagnola - quella del rientro dopo il lungo stop da lockdown -, l'Osasuna passa in vantaggio al 29' grazie al calcio di rigore trasformato da Adrian Lopez e assegnato per un tocco in area col braccio di Le Normand. Nella ripresa, al 61', Oyarzabal insacca su deliziosa intuizione di Willian José. La formazione di Alguacil sale a 47 punti al quarto posto e, di fatto, restando a +1, non approfitta pienamente dei rallentamenti di Getafe e Atletico Madrid. Tranquillo undicesimo posto, a quota 35, per la formazione di Arrasate, che nel finale di partita rischia addirittura il colpaccio con Arnaiz e Brasanac.

Il tabellino

REAL SOCIEDAD-OSASUNA 1-1

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Monreal (82' Munoz); Merino (83' Llorente), Zubeldia, Ødegaard; Portu (73' Januzaj), Willian José (62' Isak), Oyarzabal. All.: Alguacil.

Osasuna (5-3-2): Rubén Martinez; Nacho Vidal, Unai Garcìa, Raul Navas, David Garcia, Estupiñan; Brasanac, Oier (69' Moncayola), Iñigo Pérez; Adrian Lopez (64' Gallejo), Cardona (64' Arnaiz). All.: Arrasate.

Arbitro: Adrian Cordero Vega di Santander.

Gol: 29' rig. Adrian Lopez (O), 61' Oyarzabal (R).

Assist: Willian José (R, 1-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Oier, Merino, Gallejo, Iñigo Pérez.

