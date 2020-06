Gara combattuta all'"Anoeta" e sbloccata nel secondo tempo tra mille polemiche arbitrali: rigore generoso fischiato per una spintarella di David Llorente su Vinicius, trasformato da Sergio Ramos, che si laurea difensore più prolifico di sempre della Liga prima di infortunarsi al ginocchio. Poi, annullato tra diversi dubbi una rete a Januzaj, prima del bis di Benzema e al gol di Mikel Merino.

Il Real Madrid aggancia il Barcellona a 65 punti in vetta alla Liga spagnola e gli sta davanti per il vantaggio acquisito negli scontri diretti. Questo grazie al successo per 2-1 ottenuto a San Sebastian contro la sempre combattiva Real Sociedad. Gara tirata all'"Anoeta" e sbloccata nel secondo tempo tra mille polemiche arbitrali: rigore generoso fischiato per una spintarella di David Llorente su Vinicius, trasformato da Sergio Ramos, che si laurea difensore più prolifico di sempre della Liga prima di infortunarsi al ginocchio. Poi, annullato tra diversi dubbi una rete a Januzaj, prima del bis di Benzema e al gol di Mikel Merino.

Real Sociedad - Real Madrid Credit Foto Getty Images

Il tabellino

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID 1-2

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Gorosabel (60' Elustondo), Llorente, Le Normand, Monreal; Zubeldia (81' Zubimendi), Mikel Merino, Ødegaard (81' Roberto Lopez); Portu, Isak (80' Willian José), Oyarzabal (60' Januzaj). All.: Alguacil.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos (60' Eder Militão), Marcelo (89' Mendy); Kroos, Casemiro, Fede Valverde (89' Modric), James Rodriguez (79' Asensio); Vinicius Junior, Benzema (79' Mariano Diaz). All.: Zidane.

Arbitro: Javier Estrada Fernandez di Lleida.

Gol: 50' Ramos (RM), 70' Benzema (RM), 83' Mikel Merino (RS).

Assist: Fede Valverde (RM, 0-2), Roberto Lopez (RS, 1-2).

Note - Recupero: 2+6. Ammoniti: Zubeldia, Casemiro, Gorosabel, Llorente, Modric, Mikel Merino.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

2' - FEDE VALVERDE, DALLA DESTRA, SCARICA IN MEZZO PER VINICIUS! Dalle retrovie, il giovane brasiliano deposita di poco fuori bersaglio: Real Madrid subito pericoloso!

33' - POTENTE MANCINO IN DIAGONALE DI BENZEMA SU FILTRANTE DI VALVERDE! Remiro non riesce a bloccare la sfera, salvo poi essere aiutato dai compagni di retroguardia.

43'- VINICIUS DAL CUORE DELL'AREA BASCA! Conclusione potentissima ma centrale: Remiro respinge.

50' - GOL DEL REAL MADRID CON SERGIO RAMOS SU RIGORE: 0-1! Penalty assegnato per una leggera spinta in area piccola di David Llorente ai danni di Vinicius. Il capitano madridista spiazza rasoterra Reamiro e diventa il difensore più prolifico della storia del massimo campionato spagnolo con 68 centri. Superato Ronald Koeman!

63' - DESTRO DAI 20 METRI DI TONI KROOS! Conclusione potente e fermata in due tempi da Remiro.

69' - GOL ANNULLATO A JANUZAJ! Sinistro potentissimo e all'angolino, sul primo palo: la posizione in offside di Mikel Merino viene giudicata influente. Tra il rigore (abbastanza generoso) e questa rete invalidata, le polemiche arbitrali saranno particolarmente roventi in settimana...

70' - GOL DEL REAL MADRID CON BENZEMA! Su cross morbido di Fede Valverde, controllo con la spalla e girata rasoterra vincente, nel cuore dell'area di rigore: è 0-2!

Karim Benzema of Real Madrid celebrates after scoring his team's second goal during the La Liga match between Real Sociedad and Real Madrid CF at Estadio Anoeta on June 21, 2020 Credit Foto Getty Images

83' - GOL DELLA REAL SOCIEDAD CON MIKEL MERINO! Palla sotto la traversa su cross intelligentissimo, dalla destra, del neoentrato Roberto Lopez: 1-2 e gara riaperta all'"Anoeta"!

94' - COLPO DI TESTA INSIDIOSO DI ELUSTONDO! Palla diretta al primo palo, su cross dalla sinistra di Mikel Merino, e fuori di pochissimo!

Il migliore

Fede Valverde. Disegna le geometrie del centrocampo madridista con squadra, goniometro e compasso. Ha intuizioni geniali, specie il cross morbido a beneficio di Benzema in occasione del provvisorio 0-2.

Il peggiore

David Llorente. Provoca il calcio di rigore (sebbene assegnato un po' troppo generosamente dall'arbitro) e appare abbastanza disordinato in fase di disimpegno..

Le altre partite di giornata

CELTA VIGO-ALAVES 6-0

Gol: 14' Murillo (C), 20' rig. Iago Aspas (C), 40' e 41' Rafinha (C), 78' rig. Nolito (C), 86' Santi Mina (C)

Inatteso crollo dell'Alavés, che - dopo i successo sulla Real Sociedad - al Balaidos subisce la bellezza di 6 reti dal Celta Vigo. Padroni di casa avanti al 14' con l'ex Inter e Sampdoria Murillo, che prende l'ascensore in area e insacca di testa sul lungo cross dalla destra di Denis Suarez. Iago Aspas raddoppia dagli undici metri sei minuti più tardi mentre, in meno di 1' tra il 40' e il 41', un altro ex nerazzurro, Rafinnha, realizza una doppietta: prima con uno spettacolare sinistro a giro sotto il sette su appoggio del solito Denis Suarez, poi a rimorchio, su palla a scendere e conclusione all'angolino. Nella ripresa, poi, ancora un rigore, realizzato al 78' da Nolito. Il 6-0, infine, porta la firma di Santi Mina, che all'86' scatta in profondità sul filtrante morbido proprio di Nolito e deposita in fondo al sacco alle spalle di Roberto Jiménez. Importante balzo in zona salvezza dei galiziani, che salgono al 16esimo posto a 30 punti, a +4 dalla zona rossa. E che si tolgono la soddisfazione di aver approntato la più grande golada, fin qui, della Liga 2019-2020.

VALENCIA-OSASUNA 2-0

Gol: 12' Guedes (V), 35' Rodrigo (V).

Torna alla vittoria il Valencia, fondamentale per tenersi in corsa (a 46 punti) per un posto nella prossima Europa League. Contro l'Osasuna è 2-0 e succede tutto nel primo tempo: dopo un gol annullato a Rodrigo al 3', i padroni di casa si portano in vantaggio poco più tardi, al 12' con un gol d'antan di Guedes, che dribbla quattro avversari navarri, resistendo peraltro a numeorse cariche, prima di battere Rubén Martinez. Guedes che, al 35' assisterà in profondità Rodrigo per la rete che chiuderà l'incontro del Mestalla.

