Ronaldo "il Fenomeno" chiama Alexis Sanchez al Valladolid: "Pronti ad accoglierlo"

L'attaccante ora all'Inter è di proprietà del Manchester United e difficilmente sarà riscattato dai nerazzurri. Ecco la voce che lo porterebbe in Spagna.

Alexis Sanchez sarebbe pronto a volare in Spagna. E' questo ciò che giunge dalla stampa inglese, in particolare dal Daily Mail, che vorrebbe il "Nino Maravilla" in vista di un trasferimento al Valladolid, squadra il cui presidente è l'ex Fenomeno nerazzurro Ronaldo.

"Se l'Inter non dovesse riscattarlo - ha dichiarato il 'Fenomeno', come riporta il tabloid inglese - noi saremmo pronti ad accoglierlo nella nostra squadra". Sanchez ha contratto con il Manchester United che scadrà nel 2022. In passato l'attaccante ha giocato anche nell'Udinese e nel Barcellona.

