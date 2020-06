Arthur of Barcelona takes on Vinicius Junior of Real Madrid during the La Liga match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on March 02, 2019 in Madrid, Spain.

Arthur pensa alla Juventus? Molto probabile stando alle dichiarazioni dell'allenatore del Barcellona che non vede il massimo impegno da parte del centrocampista brasiliano. Le cronache danno per fatto, o quasi, il suo passaggio in bianconero che porterebbe invece Pjanic a fare il percorso inverso.

Prima no, poi sì. Ora la trattativa potrebbe concludersi già nelle prossime 48 ore. La vicenda Arthur è diventata una telenovela, tanto che l'allenatore Quique Setién prima l'ha dovuto mettere in panchina 'per poca concentrazione', poi l'ha dovuto bacchettare in conferenza.

Il brasiliano sta per chiudere con la Juventus per la prossima stagione (in ambito della trattativa che porterebbe Pjanic in blaugrana), ma c'è da finire l'annata in corso con il Barcellona in lotta per vincere sia la Liga che la Champions League. Setién vuole impegno da tutti...

Se le voci su Arthur e la Juventus sono vere, sicuramente la cosa lo starà condizionando. Io cerco di tirare fuori da lui il massimo rendimento, e cercheremo di isolarci da questa situazione. Però è una cosa che esula dal nostro controllo, parleremo col giocatore per dirgli di concentrarsi sulle cose sulle quali deve concentrarsi. Capisco che sia complicato, però deve superare queste difficoltà

La stagione di Arthur

Competizione Gol/Presenze Minuti giocati LIGA 3 (20) 1181 minuti COPPA DEL RE 1 (4) 58 minuti CHAMPIONS LEAGUE 0 (4) 298 minuti Totale 4 (27) 1537 minuti

Ma Arthur fatica a trovare la giusta sistemazione in campo?

Ciò che stiamo chiedendo ad Arthur è diverso da ciò che faceva prima. Ora gli chiediamo che giochi più avanti, che si muova tra le linee e che controlli queste situazioni, però a volte fa fatica. In compenso ci dà altre cose, ci dà sicurezza con la palla per esempio. Può sembrare non un protagonista soprattutto in relazione a ciò che può dare uno come lui, però sono abbastanza dalla sua parte perché la situazione è complicata, deve muoversi in spazi ristretti circondato dagli avversari

