Suarez sponsor di Lautaro: "Fortissimo ma per venire al Barça va sostenuto: sono pronto ad aiutarlo"

L'uruguayano conosce le difficoltà dell'approdo in un grande club, ma stima il Toro e lo vorrebbe accanto a sé in blaugrana.

A detta del presidente del Barcellona, la trattativa con l'Inter per il trasferimento di Lautaro Martinez si è arenata. Eppure è ancora viva nei pensieri di qualcuno, e questo qualcuno non è uno qualunque, ma Luis Suarez.

Intervistato dal Mundo Deportivo (come riporta il Corriere dello Sport), il Pistolero ha speso parole d'elogio per l'attaccante argentino ed è pronto ad accoglierlo sotto la propria ala protettrice, nel caso in cui dovesse arrivare:

È un grandissimo calciatore ed ha giocato ad altissimi livelli negli ultimi anni. Non è facile venire dall'Argentina e dimostrare un livello così alto nel calcio italiano. Un calciatore così giovane con quella qualità per venire al Barcellona ha anche bisogno di essere sostenuto, e io sono pronto ad aiutarlo per farlo sentire a suo agio in un club grande e vincente come il Barcellona

