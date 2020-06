Ufficiale, la Liga ripartirà a porte chiuse: "La pandemia non è scomparsa"

Dal nostro partner OAsport.it

La Liga spagnola di calcio riprenderà, ma tassativamente a porte chiuse: l’annuncio ufficiale arriva direttamente dal Ministro della Cultura e dello Sport spagnolo, Josè Manuel Rodriguez Uribes, che rispedisce al mittente le velleità, manifestate nei giorni scorsi, in particolare dal Barcellona, di riaprire parzialmente gli stadi.

Così il Ministro: “Il calcio deve riprendere senza pubblico sugli spalti. Bisogna mettere al primo posto la salute e far sì che tutti i club giochino nelle stesse condizioni, si comincerà con le partite a porte chiuse. La situazione sta migliorando, ma la pandemia non è scomparsa e per questo bisogna assolutamente evitare gli assembramenti“.

Chiude Uribes parlando anche dei tamponi a cui sono sottoposti gli atleti: “Siamo contenti che torni il calcio, è un segnale di speranza per tutti, ma bisogna essere prudenti vista la crisi sanitaria che stiamo vivendo. I calciatori fanno uno sport di contatto e la loro attività giustifica i test“.

