La squadra di Quique Setién tiene viva la Liga grazie al successo per 1-0 con il gol di Vidal, ma a sfornare l'assist - in mezzo a 3 - è il solito Lionel Messi. Sono 20 gli assist in campionato per l'argentino che supera così il record di Xavi (19).

Irresistibile Messi. Se quest'anno non arriverà la classifica cannonieri e la Scarpa d'oro (è fermo a 22 con sole due giornate al termine del campionato), l'argentino ha raggiunto quota 20 assist in campionato con il passaggio filtrante, in mezzo a tre difensori, in direzione di Vidal che ha realizzato il gol vittoria contro il Valladolid.

Un vero e proprio record per la Liga perché Messi ha così scavalcato il precedente record di Xavi che ne aveva sfornati 19 nella stagione 2008-2009, annata con il Triplete realizzato con Guardiola.

La classifica assist dei 5 campionati europei

Giocatore Campionato Assist 1. Thomas MÜLLER** Bundesliga* 21 2. Lionel MESSI Liga 20 3. Kevin DE BRUYNE Premier League 18 4. Alejandro GÓMEZ Serie A 16 5. Ángel DI MARIA Ligue 1* 14

*campionato concluso

**Müller ha realizzato il nuovo record di assist in Bundesliga in questa stagione

Messi vuole sfornarne ancora e, soprattutto, provare ad essere il miglior assist man dei 5 campionati europei. Una sorta di Scarpa d'oro per gli assist: al momento è secondo alle spalle di Thomas Müller (21).

