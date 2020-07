Al Barcellona è sufficiente il gol di Arturo Vidal per vincere al José Zorrilla e a riportarsi, momentaneamente, a -1 dal Real Madrid. Messi si fa notare per il 20° assist della sua stagione in campionato, con l'argentino che supera quindi il record di Messi in una singola stagione.

Partita dai due volti. In un tempo il Barcellona convince e sembra aver ritrovato quel gioco fluido che tutti vorrebbero in Catalunya, nell'altro si torna ad essere macchinosi concedendo troppe palle gol agli avversari. Questo quanto accaduto a Valladolid con l'1-0 del primo tempo bugiardo visto i gol 'mangiati', ma nella ripresa la "squadra di Ronaldo” va davvero vicina al pareggio. Intanto si torna a -1 dalla vetta in questo intenso ping pong con il Real Madrid, tira e molla che potrebbe però chiudersi la prossima settimana se i blancos continuassero a vincere tutte le partite da loro disputate (come capitato nelle ultime 8).

Tabellino

Valladolid-Barcellona 0-1

Valladolid (4-5-1): Masip; Moyano, Olivas, J.Sánchez, Raúl García (25' Nacho Martínez); Plano (80' Rubio), Fede, J.Fernández (46' Hervías), R.Alcaraz (46' Ünal), Kike Pérez; Sergi Guardiola (61' Sandro Ramírez). All. Sergio González

Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet (57' Araújo), Alba; Sergi Roberto, Busquets (74' Junior Firpo), Vidal; Riqui Puig (57' Rakitic); Messi, Greizmann (46' L.Suárez). All. Quique Setién

Marcatori: 15' A.Vidal (B)

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz

Ammoniti: 40' Lenglet, 45' R.Alcaraz, 65' Kike Pérez, 78' Alba

Espulsi: nessuno

La cronaca in 6 momenti

11' OCCASIONE SPRECATA DAL BARÇA - Retropassaggio del Valladolid che favorisce Griezmann, ma il francese temporeggia troppo per servire Messi in area. Alla fine il Barça guadagna solo un angolo con Semedo: si poteva fare molto di più con la difesa del Valladolid sguarnita.

15' GOL DI VIDAL - Il Barça trova il vantaggio con il gol del cileno che batte Masip con un diagonale di potenza, dopo l'assist d'esterno di Messi. Il 20° assist di questa stagione nella Liga per l'argentino.

Valladolid, Barcelona Credit Foto Eurosport

18' GRIEZMANN SI MANGIA UN GOL - Clamorosa occasione per andare sul 2-0, ma Griezmann cicca la conclusione da due passi sul servizio di Semedo.

37' CONTROPIEDE VALLADOLID - Kike Pérez si disfa di Piqué in velocità, è a tu per tu con ter Stegen, ma scivola proprio sul più bello con il portiere che recupera in uscita. Ancora una volta Piqué si lascia sfilare come capitato in tantissime occasioni in questa stagione.

60' TER STEGEN C'E' - Unal di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, ter Stegen in tuffo mette fuori.

90+2 CHANCE SANDRO RAMIREZ - Il subentrato del Valladolid cerca il gol dell'ex, ma ci pensa ter Stegen che chiude bene sul primo palo.

Il Tweet

Messi ci vuole credere ancora...

Il migliore

Arturo VIDAL - Quando le gambe reggono, non c'è niente da fare, fa ancora la differenza su tutti i campi. Corre come un matto nel primo tempo, scambia con facilità con Messi e realizza il gol partita. Meno brillante, ovviamente, nella ripresa, ma si fa notare per diversi ritorni in difesa.

Il peggiore

Antoine GRIEZMANN - Ben due occasioni per segnare nel primo tempo, ma il francese le fallisce miseramente. Ok i gol come quelli contro il Villarreal, ma l'ex Atlético Madrid è alla *esima partita incolore di questa stagione.

