Zidane: "Queste 11 partite sono come la fase finale di un Mondiale"

L'allenatore del Real Madrid prova a dare la carica ai suoi giocatori che si apprestano a tornare in campo domenica sera contro l'Eibar.

Non so cosa succederà. Preferisco giocare con il pubblico. Al momento non c'è. In seguito vedremo. Per me ogni partita è importante. Una partita amichevole con una squadra minore è importante. È quello che mi hanno insegnato con questa maglia. Se stai bene in Liga, starai bene in Champions League. È il più difficile è il calcio spagnolo, è molto complicato

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, alla vigilia della sfida casalinga in Liga contro l'Eibar domani sera alle 19.30, che segnerà il ritorno in campo dei Blancos dopo i tre mesi di stop legati all'emergenza coronavirus.

Liga Bernardo e Wu ridanno speranze all'Espanyol: 2-0 all'Alavés in 10 dal 19' per il rosso a Pacheco DA 39 MINUTI

"Queste 11 partite son come una fase finale di Coppa o un Mondiale? Sì. I miei giocatori sanno cosa vuol dire disputare questa fase finale di stagione. L'importante è la preparazione e ci prepariamo molto bene. Ho fiducia in ciò che abbiamo fatto e ora dobbiamo dimostrarlo. Giocheremo la Liga e la finiremo. Abbiamo 11 finali e poi si tornerà con la Champions League. Non cambierà nulla. È una situazione rara e faremo quello che dobbiamo fare".

Play Icon WATCH Real Madrid, Florentino Perez all'allenamento: colloquio con Zidane e giocatori in mascherina 00:01:20

Liga Emozioni in extremis tra Valencia e Levante: gol di Rodrigo all'89', rigore di Melero al 98' e 1-1 DA 17 ORE