Un pianto a dirotto per sfogare tutta la tensione accumulata nel corso di stagione lunghissima, stressante e dal finale thrilling: Luis Suarez, dopo avere segnato contro il Valladolid la rete del definitivo 2-1 che ha regalato all'Atletico Madrid l'11esimo titolo di campione di Spagna della sua storia, è crollato in lacrime a fine partita. Seduto sul terreno di gioco con in mano il suo smartphone, il Pistolero non è riuscito a trattenere le lacrime per quella che è stata un'autentica imprea dei Colchoneros di Simeone.

"Messi sarà felice, siamo amici"

Scaricato forse con troppa fretta la scorsa stagione dal Barcellona, Suarez ha contribuito in maniera determinante al trionfo dell'Atletico segnando 21 reti in 32 partite di Liga: "L'Atletico mi ha aperto le porte. Sono da tanti anni nel calcio e questo è l'anno in cui ho sofferto di più - le parole di Suarez riportate da Marca -. Tante persone hanno sofferto insieme a me, come mia moglie e i miei figli. Abbiamo fatto una grandissima stagione, siamo stati i più continui e siamo campioni. Messi? Sarà felice perché siamo amici".

