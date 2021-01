Prima lo spavento, poi la festa. L'Atletico Madrid batte 3-1 il Valencia in rimonta al Wanda Metropolitano e consolida il primato in testa alla classifica di Liga riportandosi a +7 sul Real Madrid e con una partita in meno rispetto alle merengues. Colpita a freddo da un gol capolavoro di Racic all'11', la squadra di Simeone trova il pareggio al 23' con un ispiratissimo Joao Felix. Nella ripresa il Valencia paga a caro prezzo lo sforzo profuso nei primi 45 minuti di gioco e i Colchoneros sono spietati. Il solito Suarez firma il gol del 2-1 al 54' con un colpo da biliardo (per il Pistolero rete numero 12 in 15 presenze in Liga), poi al 72' Correa (appena entrato) mette il sigillo sull'ennesimo successo di un Atletico che non smette di vincere e convincere.

Il tabellino

Liga Il Barça va senza Messi: 2-0 all'Elche firmato De Jong-Puig 5 ORE FA

ATLETICO MADRID-VALENCIA 3-1

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko (46' Renan Lodi), Savic, Gimenez, Hermoso; Lemar (85' Torreira), Koke, Llorente (85' Kondogbia), Ferreira Carrasco; Suarez, Joao Felix (62' Correa). All.: Simeone.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby (47' Guillamon), Gayà; Yunus Musah (80' Jason), Soler, Racic (80' Koba Lein), Cheryshev (58' Guedes); Maxi Gomez, Vallejo (79' Gameiro). All.: Javi Gracia.

ARBITRO: Ricardo de Burgos Bengoetxea di Bilbao.

GOL: 11' Racic (V), 23' Joao Felix (A), 54' Suarez (A), 72' Correa (A).

ASSIST: Gayà (V, 0-1), Lemar (A, 1-1), Joao Felix (A, 2-1), Llorente (A, 3-1).

AMMONITI: Vrsaljko, Savic (A).

NOTE - Recupero 2' + 3'.

Joao Felix esulta con Suarez e Llorente- Atletico Madrid-Valencia Liga 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

1' ATLETICO A UN PASSO DA GOL! Suarez per Joao Felix che va in verticale: destro rasoterra dal limite e palla che esce di un soffio. Che partenza dei Colchoneros!

6' MIRACOLO DI DOMENECH! Colpo di testa a botta sicura di Gimenez sugli sviluppi di un corner dalla destra, fantastica la risposta del portiere del Valencia che respinge il pallone con la mano aperta proprio sulla linea.

9' OBLAK DICE NO! Eccola la risposta del Valencia: Vallejo entra in area dalla sinistra e, quasi dalla linea di fondo, lascia partire un gran tiro sul primo palo. Attento il portiere dell'Atletico che respinge. Che partita! Che ritmi!

11' GOOOOOL DEL VALENCIA! RACIC! 0-1! Gayà avanza sulla sinistra, si accentra e serve Racic che da 30 metri lascia partire un sinistro clamoroso di prima intenzione che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Pallone imprendibile per Oblak che vola ma non ci arriva. Gol fantastico! Assist di Gayà e Valencia in vantaggio.

23' GOOOOOOOOLLL DELL'ATLETICO! JOAO FELIX! 1-1! Corner dalla destra di Lemar, il portoghese anticipa Correia sul secondo palo e batte Domenech con una deviazione acrobatica. Pallone colpito con la suola in pratica. Assist di Lemar. Di nuovo parità al Wanda Metropolitano.

54' GOOOOOOLLLL DELL'ATLETICO! SUAREZ! 2-1! Joao Felix va via sulla sinista e serve Suarez che, da posizione molto defilata, prende la mira e pesca l'angolino con un rasoterra di destro. Assist di Joao Felix. Colchoneros avanti!

72' GOOOOOOLLL DELL'ATLETICO! CORREA! 3-1! Marcos Llorente vola tutto solo sulla destra, entra in area, alza la testa e serve Correa che trafigge Domenech con il destro. Azione splendida e partita in ghiaccio per i Colchoneros. Assist di Llorente.

Il momento social del match

Il migliore

Joao FELIX - Il portoghese è l'uomo partita. Rimette in carreggiata l'Atletico con un gol che è un mix perfetto tra caparbietà, tecnica e rapidità di pensiero. Poi innesca Suarez per il gol del 2-1. Si capisce che è in serata dopo meno di un minuto quando sfiora il destro con un rasoterra dal limite.

Il peggiore

Sime VRSALJKO - Dalla sua parte il Valencia crea i pericoli maggiori nel primo tempo. Rimedia un cartellino giallo evitabile e giustamente Simeone lo lascia negli spogliatoi all'intervallo per evitare guai peggiori. Bocciato.

Atletico Madrid, i giocatori vanno all'allenamento in Panda

Liga Il Real riparte e cancella la mini-crisi: è 1-4 all'Alaves IERI A 21:52