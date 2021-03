Calcio

Barcellona, Laporta a Messi: "Farò di tutto per tenerti a Barcellona"

LIGA - Joan Laporta, nel corso della sua presentazione come presidente del Barcellona, ha ribadito che farà tutto ciò che è in suo potere per trattenere Lionel Messi al Camp Nou, proprio in presenza della ‘Pulce’

00:00:42, un' ora fa