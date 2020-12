Calcio

Barcellona, Laporta: "Convincerò Messi a restare, Xavi un giorno sarà il nostro allenatore"

LIGA - Joan Laporta, ex presidente del Barcelona, ha annunciato la sua candidatura nuovamente come n.1 del club catalano il 24 gennaio 2021. Il suo programma? Tenere Messi e, un giorno, portare Xavi sulla panchina dei blaugrana (come successe con Guardiola nel 2008)

