Saluto commosso a Suarez e attacco al Barcellona. Con un post su Instagram, Leo Messi ha salutato il Pistolero, trasferitosi all'Atletico Madrid, ricordando i momenti trascorsi insieme: "Mi stavo già facendo l'idea ma oggi sono entrato negli spogliatoi e me ne sono reso conto davvero. Quanto sarà difficile non continuare a condividere la giornata con te, sia in campo che fuori. Mi mancheranno tantissimo. Sono stati tanti anni, tanti compagni, pranzi, cene ... Tante cose che non si dimenticheranno mai, ogni giorno insieme. Sarà strano vederti con un'altra maglia e ancora di più per affrontarti".