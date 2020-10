Josep Maria Bartomeu non è più il presidente del Barcellona: il 57enne dirigente catalano ha rassegnato le dimissioni dal club blaugrana. Era in carica da 7 anni. La notizia arriva alla vigilia di Juventus-Barcellona di Champions League. Insieme a Bartomeu ha rassegnato le dimissioni l'intero Consiglio direttivo del Barça. Secondo quanto precisato dal quotidiano spagnolo Marca, la mossa di Bartomeu sarebbe dettata dalla volontà di non sottoporsi alla mozione di censura nei suoi confronti presentata attraverso la raccolta di circa 16mila firme e che il Consiglio dei soci avrebbe dovuto in ogni caso prendere in considerazione.

Nonostante le dichiarazioni di facciata di Bartomeu, che fino a poche ore prima di lasciare l'incarico aveva ribadito l'intenzione di non dimettersi, la situazione è precipitata e ha spinto l'ormai ex presidente a fare un passo indietro. A complicare la sua posizione, oltre a una situazione economica del club per nulla rassicurante, c'è stata anche la bufera legata a Lionel Messi, giunta al culmine in estate quando l'argentino aveva manifestato a chiare lettere la volontà di terminare la sua avventura a Barcellona. Non da ultimo, i brutti risultati sportivi degli ultimi tempi non hanno fatto altro che accelerare la crisi.