Calcio

Calcio, Sergio Ramos in lacrime nel momento dell'addio al Real Madrid

CALCIO - "È arrivato il momento... uno dei più difficili della mia vita. Non ero mai pronto a dire addio al Real Madrid, ma è arrivato il momento per me di dire addio al Real Madrid". Queste le parole con cui il capitano del Real Madrid Sergio Ramos si separa dalla Casablanca: ovviamente non mancano le lacrime.

00:00:30, un' ora fa