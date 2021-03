Con oltre l'80% di schede scrutinate Joan Laporta è davanti con il 57.83% delle preferenze, davanti al 31.14% di Font e al 9.82% di Freixa: sarà dunque eletto nuovo Presidente del Barcellona, ogni dubbio è stato ormai dipanato.

Dalla Spagna riferiscono dei primi festeggiamenti nel box del futuro presidente, dove sarebbero già state stappate le prime bottiglie di champagne e dove sono ormai partiti i cori del Barcellona. Laporta si è complimentato con la giunta organizzatrice per l'organizzazione delle modalità di voto come prevede il protocollo, ricevendo anche le congratulazioni dal suo avversario Freixa, che lo ha annunciato come nuovo presidente.

Laporta fu eletto nel 2003 a can Barça, confermato nel 2006 e costretto a lasciare la carica per statuto nel 2010. A lui il compito della ricostruzione del club in un periodo non idilliaco e soprattutto la gestione della "patata bollente" Messi; Laporta ha difatti promesso di convincerlo a restare in campagna elettorale.

