Mario Mandzukic è pronto a tornare in Europa e riabbracciare il calcio che conta. Dalla Spagna sono sicuri, l'ex attaccante della Juventus sarebbe ad un passo dal fare il proprio ritorno nella penisola iberica dopo la precedente esperienza all' Atletico Madrid . Ad attenderlo, questa volta, c'è il Celta Vigo , squadra al momento immischiata nelle zone basse della classifica a cui l'esperienza e il fiuto di gol dell'attaccante croato potrebbe decisamente fare comodo.

Dopo gli appena sei mesi trascorsi con poca fortuna all'Al-Duhail, con cui in Qatar ha raccolto appena un gol in sette presenze prima di svincolarsi una volta per tutte, Mario Mandzukic sembrerebbe pronto a fare il suo ritorno nel continente europeo. L'attaccante nelle ultime settimane era stato accostato anche al Bologna di Sinisa Mihajlovic, ma il suo futuro, secondo quanto trapela dalla Spagna, sembra essere proprio nella penisola iberica. Il Celta lo aspetta.