Kieran Trippier, 30enne difensore inglese dell'Atletico Madrid, è stato squalificato per 10 settimane per avere violato le normative relative al calcioscommesse. Il giocatore, secondo l'accusa mossa dalla FA (la Football Association), aveva infatti scommesso sul proprio trasferimento dal Tottenham ai Colchoneros nell'estate 2019. La condanna impedirà quindi a Diego Simeone di averlo a disposizione per circa due mesi e mezzo. Dovrà sicuramente saltare il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea in programma il 23 febbraio al Wanda Metropolitano.