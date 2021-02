Match chiuso e complicato per il Real di Zidane, che riesce a sbloccare la sfida solo nella ripresa, dopo un primo tempo in cui era arrivata solo una traversa con Benzema. A segnare è proprio il francese, al 60', con una zuccata su cross di Vinicius, mentre è dell'altro transalpino Mendy la rete del raddoppio, 6' minuti più tardi. Con questo successo i Blancos sorpassano il Barca e si portano a -5 dall'Atletico, seppur con due partite in più.

Il tabellino:

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois, Mendy, Marcelo (dall'89 Chust), Nacho, Varane, Vini Jr., Casemiro, Marvin (dal 58' Arribas), Asensio (dal 79' Isco), Modric, Benzema

GETAFE (4-4-2): Soria, Olivera, Sofian, Cabaco (dal 75' Unal), Damian, Cucurella (dal 75' Timor), Maksimovic, Arambarri, Portillo (dal 56' Alena), Angel (dal 58' Kubo), Cucho (dal 58' Mata).

ARBITRO: Alberola Rojas

GOL: Benzema (R), Mendy (R)

ASSIST: Vinicius (R), Marcelo (R)

NOTE - AMMONITI: Mendy (R), Chakla (G)

Benzema (Real Madrid) pelea un balón con Olivera (Getafe). Credit Foto Getty Images

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

9' CASEMIRO, SUBITO PERICOLOSISSIMO! Punizione dalla sinistra di Modric a centro area con il pallone che resta lì e Casemiro che da due passi spara altissimo con il destro.

19' TRAVERSA DI BENZEMA! Corner dalla sinistra di Modric, con Benzema che stacca imperioso a centro area e trova la traversa con una zuccata violenta.

39' MODRIC, GRAN DESTRO! Discesa sulla sinistra di Marcelo che scarica per il croato che calcia di prima col destro e trova i piedi di Soria. Grande chance.

61' BENZEMAAAAAA! 1-0 REAL! Cross dalla destra di Vinicius per la testa del francese che da centro area non sbaglia! Vantaggio meritato per il Real Madrid.

Karim Benzema (links; Real Madrid) Credit Foto Getty Images

67' MENDY! RADDOPPIO IMMEDIATO DEL REAL! Cross dalla sinistra di Marcelo per la deviazione in spaccata del difensore francese che la piazza al secondo palo. Prestazione sontuosa del transalpino fino ad ora.

73' BENZEMA, FUORI DI UN SOFFIO! Azione splendida del francese che si accentra dalla sinistra e calcia a giro col destro sfiorando il secondo palo di Soria.

IL MIGLIORE

Ferland MENDY: Il francese gioca una prova sontuosa in fase difensiva, con chiusure di alto livello sia nel ruolo di terzino che in quello di centrale, per poi regalarsi la gioia del gol che chiude il match, con una delle sue solite sortite offensive. Onnipresente.

IL PEGGIORE

Sofian CHAKLA: Si perde Benzema e non chiude su Mendy in occasione dei due gol dei padroni di casa. Condisce il tutto con un fallo da ultimo uomo nel finale, da ammonito, che solo tramite la bontà di Rojas non lo condanna anche al cartellino rosso.

IL MOMENTO SOCIAL

Arbitri sconfessati dalla VAR: il gol di Benzema è regolare

