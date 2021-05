Nell'emozionante lotta per la Liga 2020/21, l'Atletico Madrid allunga a +5 su Real Madrid e Barcellona, vincendo con un brivido sul campo dell'Elche per 1-0. A decidere la sfida la rete con deviazione di Marcos Llorente al 24', con lo spagnolo autore di un fallo da rigore al 90', poi clamorosamente non concretizzato da Fidel, che ha centrato il palo e graziato i colchoneros. Nel primo tempo VAR protagonista nel revocare un gol ed un calcio di rigore alla banda di Simeone.

IL TABELLINO

ELCHE (4-3-3): Gazzaniga, Gonzalez, Marcone, Calvo, Guti, Fidel, Palacios (dal 46' Piatti), Josema, Morente (dal 46' Barragan), Milla (dal 71' Nino), Boyé.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak, Hermoso, Gimenez, Savic, Trippier, Lemar (dal 57' Felix), Kondogbia, M. Llorente, Carrasco, Correa (dal 71' Koke), Suarez.

GOL: Llorente (A)

ASSIST: Carrasco (A)

NOTE - AMMONITI: Carrasco (A), Lemar (A), Milla (E), Boyè (E), Barragan (E).

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

15' SUAREZ, SI DIVORA L'1-0! Tacco illuminante di Correa che mette l'uruguagio a tu per tu contro Gazzaniga. Destro ad incrociare che finisce clamorosamente out di pochi centimetri.

19' SUAREZ, LA SBLOCCA LUI! 1-0! Percussione irresistibile di Llorente sulla destra, uscita maldestra di Gazzaniga e palla perfetta per Suarez che insacca da due passi a porta vuota.

20' ANNULLATA LA RETE DAL VAR! Ritenuta oltre la linea la posizione di Llorente al momento del lancio di Savic.

24' LLORENTE,CI PENSA LUI! 1-0! Incursione sulla linea di fondo di Carrasco che arriva nell'area piccola e scarica per Llorente. Destro di prima che sbatte sulla schiena di Josema, carambola sul palo ed entra in porta.

45' RIGORE PER L'ATLETICO! Destro a giro di Correa dal limite e pallone che colpisce il gomito di Gonzalez dopo avergli sbattuto sul fianco. Fischio molto dubbio.

45+1' REVOCATO IL RIGORE DAL VAR! Il tocco è stato giudicato regolare dal direttore di gara.

67' GOL ANNULLATO ALL'ATLETICO! Pescato in fuorigioco Luis Suarez, che aveva appoggiato in rete in due tempi. Secondo gol annullato al Pistolero.

90' CLAMOROSO, RIGORE PER L'ELCHE! Cross dalla sinistra di Nino e Llorente che colpisce il pallone con il braccio largo.

90+2" PALO! PAZZESCO! Il pallone di Fidel si stampa sul legno. Istanti, questi, che possono decidere una stagione intera...

IL MIGLIORE

Yannick CARRASCO: Semplicemente inarrestabile sull'out di destra, dove semina il panico per 90' con accelerazioni e giocate di altissimo livello. Il suo assis per Llorente è la ciliegina su una partita perfetta.

IL PEGGIORE

JOSEMA: Schierato in un ruolo più difensivo del solito, macchia una buona prova dei suoi girandosi sulla conclusione di Llorente e beffando l'incolpevole Gazzaniga. Errore decisivo e pesantissimo.

IL MOMENTO SOCIAL

