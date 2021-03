Piccolo passo falso dell'Atletico Madrid, che pareggia 0-0 contro il Getafe nel match valido per la 27ma giornata di Liga. La squadra di Simeone non sfrutta l'occasione, contro un avversario non di altissimo livello e in 10 uomini per gran parte del secondo tempo. Carrasco, Llorente e Suarez le provano tutte per segnare, senza successo. Il Getafe invece torna a fare punti contro l'Atletico dopo ben 13 sconfitte di fila.

Ma parliamo del match. Primo tempo alquanto noioso. Si gioca pochissimo e gli errori sono veramente tanti, soprattutto a centrocampo. L'Atletico spinge nei primi minuti, mentre nel finale è il Getefe a spingere sull'acceleratore, ma alla fine non si registrano grandi palle gol. Ripresa con i colchoneros che attaccano a testa bassa: Joao Felix entra in campo e trova il gol di testa, ma la rete viene annullata perché il cross da cui parte la rete viene calciato con la sfera oltre la linea di fondo. Getafe rimane in 10 per l'espulsione di Nyom e l'Atletico spinge, ma il gol non arriva. Suarez colpisce il palo, mentre David Soria salva tutto il resto. Finisce quindi 0-0.

L'Atleti perde due punti sul Real Madrid vincente nel pomeriggio contro l'Elche, mentre il Barcellona gioca lunedì sera contro l'Huesca ultimo in classifica. Se i blaugrana dovessero vincere si porterebbero a -4 dalla vetta della classifica. Insomma, la Liga è aperta.

Tabellino

GETAFE: David Soria; Nyom, Djené, Chakla, Olivera; Aleñá, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Cucho Hernández (dal 65' Suárez), Enes Ünal (dall'89' Timor).

ATLETICO MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso (dal 63' Lemar), Carrasco (dal 63' Renan Lodi); Koke, Saúl (dal 46' Joao Felix), Llorente; Correa (dal 63' Dembelé), Luis Suárez.

GOL: Nessuno.

AMMONITI: Gimenez (A), Savic (A), Hermoso (A), Llorente (A), David Soria (G),

ESPULSI: Nyom (G),

ARBITRO: José Maria Sanchez.

La cronaca in 11 momenti chiave

07' DIAGONALE DI CARRASCO: Bel movimento in avanti dell'attaccante che si invola sulla destra e prova il diagonale rasoterra, bravo il portiere a respingere in tuffo.

44' CUCHO IN ROVESCIATA: Tiro di Aleñá dal limite, malissimo Oblak in respinta. Maksimovic prende palla e rimette in mezzo per la rovesciata per il Cucho che la mette altissima.

55' LLORENTE COL SINISTRO: Altra bella azione di Carrasco sulla fascia, mette dietro per l'accorrente Llorente che forse schiaccia troppo il sinistro ma gira in porta. Il portiere in tuffo respinge.

60' BOTTA DI ENES UNAL: Cucurella cross per Enes Ünal che stoppa e tira col destro, diagonale potente ma respinto da Oblak.

62' GOL ANNULLATO A JOAO FELIX: Cross di Llorente per la testa del portoghese che a porta vuota mette dentro! Ma l'arbitro annulla perché Llorente colpisce il pallone quando il pallone era già oltre la linea di fondo.

70' ROSSO DIRETTO PER NYOM: Intervento killer su Renan Lodi, troppo irruento e direttamente sulla caviglia. L'arbitro prima la dà il giallo. Poi richiamato dal VAR la rivede e decide per il rosso diretto.

75' DEMBELE GIRA IN PORTA: Tiro di Trippier, deviato dalla difesa. Ma sul rimpallo la sfera arriva sul destro di Dembelé a centro area che prova a girare in porta. Grandissimo il portiere in tuffo a mettere in corner.

77' ANCOR DAVID SORIA RESPINGE: Conclusione potente ma centrale di Joao Felix, il portiere respinge.

79' DEMBELE DI TESTA: Cross dalla destra, sponda di Joao Felix e Dembelé di testa gira in porta. Centrale e bloccato dal portiere.

82' SINISTRO DI RENAN LODI: Calcia bene il brasiliano in mischia da centro area, ancora una volta il portiere respinge.

84' PALO DI SUAREZ: Tiro a giro spettacolare di Luis, ma la sfera finisce clamorosamente sul palo! Poi l'azione prosegue ma il tiro di Llorente da centro area finisce in curva.

La statistica chiave

Sono ben 19 le partite consecutive dove l'Atletico Madrid non subisce neanche una rete dal Getafe. Tutte quelle con Simeone in panchina.

Il momento social

Il migliore

Marcos LLORENTE: Con Trippier spinge costantemente sulla fascia destra, regalando tantissimi brividi, soprattutto nella ripresa, ai padroni di casa. Dai suoi piedi partono le occasioni più pericolose degli ospiti.

Il peggiore

SAUL Ñíguez: Gioca solo un tempo, ma è assolutamente negativo. Fase complessa della stagione, dove non riesce mai ad essere utile alla causa dei colchoneros.

