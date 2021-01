Un sinistro sotto l'incrocio dei pali e una rasoiata su punizione nell'angolino basso. Messi regala spettacolo e con una doppietta trascina il Barcellona a un convincente successo per 4-0 sul Granada. I due gol dell'argentino hanno un sapore speciale perché gli consentono di salire da solo al comando della classifica cannonieri di Liga a quota 11 reti. A completare il tabellino, a sua volta con un'altra doppietta, ci pensa un Griezmann ispirato e concreto autore anche dell'assist per il primo centro di Messi. Tantissime le notizie positive per Ronald Koeman che torna a sedersi al terzo posto in classifica e si gode un Barcellona finalmente spettacolare: sono 3 le vittorie consecutive in questo inizio 2021 per la formazione catalana. Serata da dimenticare in fretta per il Granada, prossimo avversario del Napoli ai sedicesimi di Europa League, che ha chiuso la partita in dieci uomini per l'espulsione di Vallejo al 78'.