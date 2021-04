Nel giorno della presunta apertura sul rinnovo di Leo Messi, il Barcellona si fa clamorosamente sorprendere dal Granada al Camp Nou, fallendo il sorpasso in vetta alla Liga. Decisive le due reti ospiti giunte al 65' con Machis e al 79' con Molina, dopo il vantaggio iniziale siglato da Leo Messi al minuto 24', in un match dominato in maniera incontrastata dai padroni di casa, che restano dunque a -2 dalla coppia di Madrid.

IL TABELLINO

BARCELLONA, (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza (dal 73' Dembelè), Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets (dall'81' Trincao), Sergi Roberto, De Jong, Griezmann, Messi, Moriba (dal 73' Pedri).

GRANADA (3-4-2-1): Aaron; Diaz, Perez, German, Foulquier, Quini, Herrera, Eteki (dal 62 Gonalons), Suarez, Soldado (dal 61' Molina), Machis (dal 75' Marin).

GOL: Messi (B), Machis (G), Molina (G)

ASSIST: Griezmann (B), Suarez (G), Marin (G)

NOTE - AMMONITI: Soldado (G), Perez (G), Sanchez (G)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

24' MESSI,1-0, GOL SPLENDIDO! Accelerazione dell'argentino sulla sinistra, tocco per Griezmann, veronica del francese che chiude il triangolo e permette all'argentino di imbucare da posizione defilata con il sinistro all'angolino.

36' AARON, DETERMINANTE! Lancio impressionante di Busquets per Messi, controllo allucinante dell'argentino che si invola a tu per tu con il portiere e piazza col mancino sul secondo palo, trovando la gamba di richiamo.

50' GRIEZMANN, BRIVIDO! Inserimento di Moriba che scarica sul francese a centro area, girata in un fazzoletto e destro che termina pericolosamente alla destra della porta di Aaron.

51' SOLDADO, SPRECA LA CHANCE DELL1-1! L'attaccante si era involato sulla destra verso la porta di Ter Stegen ma ha optato per un passaggio al centro nel momento clou, perdendo palla.

65' MACHIS, 1-1 A SORPRESA! Filtrante lungo di Suarez, dormita di Mingueza che sbaglia il controllo e lascia involare Machis verso la porta, con l'esterno bravo a freddare Ter Stegen col mancino.

79' MOLINAAA, PAZZESCO! 1-2! Cross di Marin dalla sinistra e colpo di testa indisturbato del veterano che batte Ter Stegen da centro area. Errore clamoroso di Pique in marcatura.

IL MIGLIORE

Sergio BUSQUETS: Nel lavoro sporco difensivo è imbattibile, così come nel gioco sul corto. Oggi, come spesso ultimamente, delizia tutti anche con dei lanci lunghi millimetrici, che ne fanno l'assoluto padrone del campo, a prescindere dal risultato.

IL PEGGIORE

Gerard PIQUE: Se a Mingueza può essere perdonato l'errore che porta al gol del pari, impossibile non punirlo per la clamorosa dormita con cui si perde Molina a centro area in occasione del gol del sorpasso. Amnesia decisiva e pesantissima per i suoi.

