Fa sempre notizia e colore il gol di un portiere. Figuriamoci sull’ultima azione buona, nelle più classiche delle salite disperate. L’eroe per una notte in questo caso è il portiere del Siviglia, Bono, che al 94° della sfida valida per la 28a giornata del campionato spagnolo, regala agli andalusi il punticino sul campo del Valladolid.

La classica azione all’ultimo minuto, il mischione disperato e il gol di Bono che regala alla squadra di Lopetegui il punticino. Non che cambi moltissimo per il Siviglia, saldamente al 4° posto che vale la Champions a +10 sulla Real Sociedad (impegnata però domenica), ma comunque un pareggio che evita il ko in casa della quint’ultima in classifica. Nel video all’interno del tweet qui sopra il gol di Bono, eroe per una notte.

