Brutte scene in Liga, nella sfida tra Cadice e Valencia. Al minuto 33', infatti, Mouctar Diakhaby ha un alterco con Juan Cala e dopo attimi concitati il difensore francese perde le staffe a causa di un insulto razzista e tutto il Valencia lascia il campo per protesta.

L'arbitro, stando alle ricostruzioni dei media spagnoli, non ha potuto sentire le frasi pronunciate durante lo scontro, ma sta di fatto che il Valencia per sostegno al suo giocatore è rientrato in spogliatoio e dopo qualche minuto la stessa cosa ha fatto il Cadice.

Liga Il Barça spreca, il Cadice pareggia nel finale: 1-1 al Camp Nou 21/02/2021 A 12:45

Dopo un dialogo tra l'arbitro e i dirigenti del Valencia, alla fine la situazione si è sbloccata e le squadre sono rientrate in campo, ma non Diakhaby. Con un tweet sul proprio profilo, il Valencia ha comunicato che "La squadra si è riunita e decide di tornare a lottare, ma è ferma la condanna al razzismo di tutto il Valencia, in tutte le sue forme".

Mouctar Diakhaby, come dicevamo, pur essendo stato lui stesso a invitare i compagni a riprendere, non ha voluto tornare in campo ed è stato sostituito da Guillamon.

Liga Il Real ritrova ritmo: 2-0 al Valencia in attesa dell'Atalanta 14/02/2021 A 21:07