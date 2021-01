Karim Benzema dovrà comparire in tribunale per essere giudicato nella vicenda del presunto ricatto nei confronti di Mathieu Valbuena. La vicenda risale al 2015 e Benzema deve rispondere dell'accusa di tentato ricatto: è infatti sospettato di avere esortato il suo ex compagno di Nazionale a pagare alcuni esponenti della malavita per evitare che diffondessero un videotape in cui lo stesso Valbuena era stato ripreso in alcuni momenti di intimità. Insieme a Benzema sono state rinviate a giudizio altre 4 persone.