L'Atletico di Simeone batte 2-0 l'Huesca in un match caldissimo al Wanda Metropolitano, inziato con le magliette di protesta degli ospiti contro la Super Lega. A sbloccarla è Angel Correa, con un destro deviato al 40', mentre è di Ferreira Carrasco la rete del 2-0 all'80'. Colchoneros che volano dunque a +3 sul Real Madrid, in attesa della sfida del Barcellona di Leo Messi.

Marcos Llorente (Atlético de Madrid) y Sergio Gómez (Huesca) Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

Calcio Ceferin attacca: "Dove sarebbe la Juventus senza la UEFA?" 20/04/2021 A 10:50

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi (dall'86' Vitolo); Saul, Koke, Herrera (dal 76' Dembelè), Carrasco (dall'84' Kondogbia); Correa (dall'84' Torreira), Marcos Llorente.

HUESCA (3-5-2): Andrés Fernández; Pulido, Siovas, Insua (dall'84' Lopez); Doumbia, Mosquera (dal 63' Galan), Mikel Rico, Gomez, Okazaki (dal 63' Ramirez); Dani Escriche, Rafa Mir (dal 62' Ferreiro).

GOL: Correa (A), Ferreira Carrasco (A)

ASSIST: Llorente (A), Llorente (A)

NOTE - AMMONITI: Gimenez (A), Saul (A)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

5' OBLAK, MOSTRUOSO! Lo sloveno, con un riflesso spaventoso, blocca un tiro di Siovas da due passi sulla linea di porta, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Parata clamorosa!

15' SAUL, SI DIVORA L'1-0! Discesa irresistibile di Llorente sulla destra, pallone in mezzo un po' lungo e destro a centro area di Carrasco che centra Fernandez. La palla resta lì e sulla ribattuta Saul colpisce da due passi nuovamente il portiere.

Ángel Correa (Atlético de Madrid) Credit Foto Getty Images

17' HERRERA, CHE GIOCATA! Inserimento sulla destra del messicano, sombrero al limite dell'area, controllo e sinistro al volo che sfiora l'incrocio dei pali. Sarebbe stato un gol clamoroso.

40' CORREAAAA, 1-0! LA SBLOCCA LUI! Filtrante dalla trequarti di Llorente, stop e girata dell'argentino che con due finte manda al bar la difesa ospite e calcia in porta, trovando la schiena di Pulido e la deviazione decisiva per l'1-0.

52' KOKE DA DUE PASSI! Spunto super di Saul sulla sinistra che entra in area e scarica per il compagno che, da due passi, centra in pieno Fernandez. Brivido!

80' CARRASCO, LA CHIUDE L'ATLETICO! Dormita di Siovas che lascia scappare Llorente a centro area, lo spagnolo stoppa e mette in mezzo per il belga che a porta sguarnita insacca! 2-0 e match chiuso.

IL MIGLIORE

Marcos LLORENTE: Con i due assist di oggi sale in doppia cifra sia per passaggi vincenti che per gol in questa Liga. Anima di quest'Atletico e giocatore totale, letale da esterno e fondamentale nel ruolo di regista nel finale.

Yannick Carrasco (Atlético de Madrid) Credit Foto Getty Images

IL PEGGIORE

Dimitrios SIOVAS: Macchia una prestazione all'altezza con la dormita colossale con cui lascia involare verso la porta Fernandez in occasione del gol che chiude la sfida. Rimandato.

IL MOMENTO SOCIAL

Perez: "Superlega? Milan e Juve dentro. Avanti col progetto"

Liga Apoteosi Atletico: 5-0 all'Eibar e primo posto blindato 18/04/2021 A 13:42