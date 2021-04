Una volta messa la paura alle spalle, per l'Atletico Madrid è davvero tutto troppo facile: basta il gol di Correa ai ragazzi di Simeone per ritrovare la serenità necessaria per tornare a esprimere quel bel calcio che fin qui vale ai Colchoneros il primo posto della Liga. Contro l'Eibar è un vero e proprio show dei padroni di casa, che dopo averla sbloccata al 42esimo con Correa, trovano l'immediato raddoppio già prima della fine della prima frazione, ancora con il numero 10. Nel secondo tempo - poi - è una passeggiata, con Carrasco che cala il tris dopo aver scartato anche il portiere ospite Dmitrovic, e con Llorente che nel giro di un quarto d'ora trova decimo e undicesimo gol personale in campionato. Manita dell'Atletico che permette ai ragazzi di Simeone di blindare il primo posto in classifica indipendentemente dal risultato del Real Madrid: i Colchoneros continuano a guardare tutti dall'alto verso il basso.

Il tabellino

ATLETICO MADRID-EIBAR 5-0

GOL: 42', 44' Correa, 49' Carrasco, 53', 68' Llorente (A)

ASSIST: Herrera (1-0), Carrasco (2-0), Saul (3-0), Correa (4-0), Carrasco (5-0)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Giménez, Savic (dal 74' Felipe), Renan Lodi; Saúl, Koke (dal 61' Vitolo), Herrera (dal 70' Kondogbia), Carrasco (dal 70' Torreira); Correa (dal 61' Dembele), Llorente. All. Simeone

EIBAR (4-1-4-1): Dmitrovic; Dufur (dal 62' Oliveira), Burgos, Arbilla, Cote; Atienza; Pozo, Álvarez, Garcia (dal 62' Inui), Rodrigues (dal 72' Rafa); Kike. All. Mendilibar

ARBITRO: Cesar Soto GRADO

AMMONITI: 88' Oliveira (E)

Il momento social del match

La partita in 7 momenti chiave

18' - EIBAR A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Pozo va via sulla destra, entra in area e cerca l'inserimenti di Rodrigues all'altezza del dischetto: l'esterno ospite prova in scivolata ma non aggancia il pallone per pochi centimetri!

42' - LA SBLOCCA L'ATLETICO! CORREA! Herrera prolunga palla sul secondo palo di testa sugli sviluppi di un corner, a pochi centimetri dalla linea di porta sbuca Correa che insacca il più facile dei gol!

44' - RADDOPPIA L'ATLETICO! ANCORA CORREA! Carrasco va sul fondo e serve al centro il numero 10: controllo da manuale a liberarsi di Arbilla e piattone sinistro che non lascia scampo a Dmitrovic!

49' - L'ATLETICO CALA IL TRIS! CARRASCO! Lancio in avanti di Saul che coglie di sorpresa la difesa ospite, Carrasco aggancia, salta Dmitrovic e deposita a porta vuota il pallone del 3-0!

Yannick Ferreira Carrasco, Atletico Madrid-Eibar Credit Foto Getty Images

53' - ANCORA ATLETICO! POKER DI LLORENTE! Correa si muove sul lato corto dell'area e pesca un corridoio per servire l'inserimento dell'accorrente Llorente: piattone da distanza ravvicinata che non lascia scampo a Dmitrovic!

59' - ATLETICO A UN PASSO DAL QUINTO GOL! Punizione dai 35 metri di Carraco per la testa di Gimenez, il centrale sfiora soltanto con la palla che si spegne di poco a lato!

68' - ECCO LA MANITA DELL'ATLETICO! DOPPIETTA DI LLORENTE! Carrasco serve il numero 14 al centro dell'area, stop da manuale e conclusione dello spagnolo che fredda ancora Dmitrovic!

Marcos Llorente, Atletico Madrid-Eibar Credit Foto Getty Images

Il migliore

Angel CORREA - Risolve in due minuti una partita complicata quanto fondamentale per il proseguo della stagione: reagisce nel migliore dei modi alle critiche delle scorse settimane e non fa rimpiangere l'assenza di Suarez e Joao Felix.

Il peggiore

Anaitz ARBILLA - Spesso in ritardo e fuori posizione sui lanci lunghi dell'Atletico, Correa se lo beve in occasione del secondo gol.

