Il mondo del calcio è in lutto per la morte, a soli 23 anni, di Aitor Gandiaga, attaccante di proprietà dell’Athletic Bilbao, ma che il club basco aveva girato in prestito al Gernika, in Tercera Division per mettergli minuti nelle gambe in attesa di ritornare alla base. Gandiaga è deceduto in un incidente stradale nei pressi del valico di Iruzubieta, nella sua città natale di Markina-Xemein, nei Paesi Baschi. La tragica notizia è stata poi ufficializzata proprio dal Bilbao con una nota di cordoglio divulgata anche sui social. Da quanto trapela dai media spagnoli, l’attaccante si sarebbe schiantato con la sua auto contro un autobus, per cause ancora da verificare. Le indiscrezioni della tarda mattinata di domenica sono state poi confermate anche dalle fonti ufficiali: "Enorme dolore per un giovane che ha lasciato un segno in tutti noi. Un grande abbraccio alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Gernika", il ricordo del club basco.