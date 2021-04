L'Atletico Madrid cade 2-1 al San Mamés al cospetto di un Athletic Bilbao determinato a cancellare le cocenti delusioni di Coppa del Re. In vantaggio all'8' con l'ex Toro Berenguer, i baschi vengono ripresi al 77' dal colpo di testa di Savic. All'86', però, Iñigo Martinez (sempre in elevazione) decide il match. Liga apertissima coi Colchoneros a 73 punti. e Barcellona che, con una gara in meno, in caso di vittoria contro il Granada in programma giovedì 29 aprile alle 19, potrebbe salire al primo posto a quota 74. Ma attenzione anche alla super concorrenza di Real Madrid (71) e Siviglia (70): un finale di campionato bollente in Spagna...

Il tabellino

ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID 2-1

Athletic Bilbao (4-4-2): Simon; Capa (46' Lekue), Nuñez, Iñigo Martinez, Balenziaga; Berenguer (82' Ibai Gomez), Dani Garcia, Vencedor (70' Vesga), Morcillo; Sancet (75' Unai Lopez), Villalibre (70' Iñaki Williams). All.: Simeone.

Athletic Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier (59' João Félix), Savic, Felipe, Renan Lodi (74' Hermoso); Saul (59' Luis Suarez), Koke, Herrera (59' Lemar), Ferreira Carrasco; Llorente, Correa (65' Torreira). All.: Marcelino.

Arbitro: Pablo Gonzalez Fuertes di Gijon.

Gol: 8' Berenguer (AB), 77' Savic (AM), 86' Iñigo Martinez (AB).

Assist: Capa (AB, 1-0), Ferreira Carrasco (AM, 1-1), Unai Lopez (AB, 2-1).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Llorente, Sancet, Vencedor, Dani Garcia, Torreira, Unai Lopez.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

8' - GOL DELL'ATHLETIC BILBAO CON BERENGUER! L'ex Toro insacca di testa, in tuffo, su cross dalla destra - deviato - effettuato dal fondo da parte di Capa: 1-0!

10' - FERREIRA CARRASCO! Liscio in area di Vencedor, cross di Correa e colpo di testa del belga alzato sopra la traversa da Simon!

28' - CORREA! L'argentino si gira bene in area sul filtrante di Saul: palla larga di pochissimo.

32' - VILLALIBRE SE NE VA IN PROFONDITA'! Il Bufalo approfitta di una pessima difesa di Savic per concludere di forza, col mancino: Oblak respinge.

37' - SANCET! Colpo di testa di pochissimo alto su cross dalla destra di Morcillo: l'Athletic Bilbao vicino al raddoppio!

45' - ANDER CAPA SI FA MALE, resta a terra ed è costretto ad essere portato fuori dal campo in spalla. Certamente non rientrerà nella ripresa...

53' - MARCOS LLORENTE DAI 20 METRI! Stoccata mancino con palla che esce di pochissimo.

58' - ATHLETIC BILBAO IN CONTROPIEDE! Morcillo se ne va sulla mancina e serve al centro il numero 16 basco che, a tu per tu con Oblak, calcia di poco alto!

77' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON SAVIC! Colpo di testa vincente su corner dalla bandierina di Ferreira Carasco e uscita a vuoto da Unai Simon: 1-1!

86' - GOL DELL'ATHLETIC BILBAO CON IÑIGO MARTINEZ! Colpo di testa potentissimo del centrale difensivo basco su corner battuto all'altezza del dischetto da Ibai Gomez: 2-1!

Il migliore

Berenguer. L'ex Toro, che apre il match, è indemoniato, così come tutti giocatori baschi al cospetto di un Atletico Madrid poco convinto.

Il peggiore

Trippier. L'ex Tottenham non sfonda lungo la fascia destra. Sostituito al 59'.

