Si chiude allo Stadio di San Mamés di Bilbao la ventesima giornata della Liga con lo scontro diretto a metà classifica tra l'Athletic e il Getafe, concluso col netto successo in rimonta dei padroni di casa per 5-1. Inizio shock per il Bilbao che dopo 18 secondi si trova ad inseguire dopo il gol di testa di Cucurella, la reazione arriva al 13' con un bel gol in acrobazia del capitano Raùl Garcia per andare negli spogliatoi sull'1-1. Rientrati in campo ci sono solo i padroni di casa che trovano la vittoria con le reti di Alvarez al 50', ancora del capitano al 61, il poker al 75' firmato dall'ex Torino Berenguer ed infine il quinto gol all'82' di Oscar de Marcos. Successo importante per l'Athletic che non solo supera il Getafe (13° posto, 23 punti) ma si porta anche al 9° posto a quota 24 punti insieme a Celta Vigo e Cadice. Curiosità, la rete realizzata da Cucurella dopo 18" non è la più veloce nella storia della storia della Liga: il record lo detiene ancora Joseba Llorente in maglia Valladolid con 7"82 contro l'Espanyol nel gennaio del 2008.