Una vittoria di peso. L’Atletico Madrid supera in rimonta l’Athletic Bilbao per 2-1 e torna a +6 sul Barcellona secondo in classifica. Un successo pesante per la squadra di Simeone che torna così a 2 partite di margine sui cugini, che 12 giornate al termine della Liga restano un buon cuscinetto di margine.

All’Atletico però serve trovare la rimonta. A passare per primo è in club basco, che grazie alla rete di Iker Muniain al 21° minuto costringe i Colchoneros agli straordinari. I padroni di casa però la ribaltano in realtà nel giro di un nulla. Tra la conclusione del primo tempo e l’inizio della ripresa arrivano infatti le reti Marcos Lorente e il calcio di rigore di Luis Suarez che girano il match a favore dell’Atleti. Suarez consolida così anche il suo ruolo di capocannoniere della squadra e sale a quota 18 gol in Liga, solo uno in meno del capocannoniere ed ex compagno Leo Messi.

Il successo consente all’Atletico Madrid di salire a quota 62 punti in classifica dopo 26 giornate: 6 in più del Barcellona e 8 in più dei cugini del Madrid.

