Mister Diego Pablo Simeone festeggia la 500esima panchina all'Atletico Madrid con la classica "vittoria sporca": 1-0 al Getafe - zeppo di assenze - grazie al colpo di testa vincente del solito Luis Suarez al 20' della sfida del Wanda Metropolitano. Colchoneros, ora, sempre primi ma a 35 punti, in attesa di Elche-Real Madrid.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko (57' Saul), Savic, Felipe, Hermoso; Lemar (71' Torreira), Koke, Marcos Llorente, Carrasco; Luis Suarez (80' Giménez), João Félix (71' Correa). All.: Simeone.

Getafe (4-4-2): Yañez; Iglesias Sanchez, Djené, Etxeita, Olivera Miramontes; Portillo, Maksimovic, Timor (88' Patrick), Cucurella; Jaime Mata (69' Ünal), Angel. All.: Bordalas.

Luis Suarez (C) celebrates scoring for Atletico Madrid

36' - JAIME MATA AL CENTRO DI TACCO PER ETXEITA! L'ex difensore dell'Athletic Bilbao getta alle ortiche un'occasione colossale, un rigore in movimento: palla alta, si resta sull'1-0 per i Colchoneros!