Subentrato al 70’ al posto di Diego Costa e con l’Atletico già avanti 3-0 (grazie alle reti di Costa, Correa e Joao Felix) a Suarez è bastato il primo pallone toccato per mandare in porta Llorente, con un illuminante passaggio rasoterra, che permette al centrocampista colchoneros di calare il poker con un piattone rasoterra che non lascia scampo a Rui Silva. Tredici minuti ed arriva anche il primo gol, Marcos Llorente dalla destra mette un cross delizioso in mezzo, Suarez – posizionato sul secondo palo – sovrasta il difensore e con’un’incornata a incrociare sul palo del portiere che fa esplodere la panchina dell’Atleti.